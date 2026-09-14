Pesos, dólares o futuros: las decisiones financieras que enfrenta hoy el productor

Resumen Ejecutivo El informe de Estrategias Financieras recomienda captar financiamiento en pesos ante tasas de referencia entre 25% y 30% TNA , nivel considerado como un piso de mercado.

recomienda captar financiamiento en pesos ante tasas de referencia entre , nivel considerado como un piso de mercado. Frente a una inflación de agosto de 1,7% y proyecciones del 22% anual , las LECAP al 2% mensual ofrecen rendimientos reales positivos para administrar la tesorería.

y proyecciones del , las al 2% mensual ofrecen rendimientos reales positivos para administrar la tesorería. Para cobertura cambiaria se sugiere operar contratos de dólar futuro y dolarizar pasivos, además de priorizar vencimientos cortos de bonos soberanos 2027 y SGR para optimizar la carga impositiva.

El escenario financiero plantea nuevas oportunidades para las empresas agropecuarias, aunque también exige cautela a la hora de tomar decisiones. El último informe de Estrategias Financieras, fechado el 14 de septiembre, destaca tres ejes para el manejo del capital: aprovechar determinadas alternativas de financiamiento en pesos, evitar extender excesivamente los vencimientos y mantener exposición a activos en dólares.

Uno de los principales cambios del escenario es la evolución de la inflación. El informe señala que el índice de agosto fue de 1,7%, el nivel más bajo de los últimos 14 meses, mientras que las principales consultoras proyectan una inflación del 22% para los próximos 12 meses. Para los próximos meses, las estimaciones relevadas ubican la inflación mensual entre 1,6% y 1,8%.

En este contexto, el informe sostiene que las tasas de las LECAP, cercanas al 2% mensual, se encuentran en terreno positivo frente a la inflación proyectada. Esto mejora el atractivo de las colocaciones en pesos para el manejo de tesorería.

Crédito en pesos: aprovechar antes de que las tasas bajen

En materia de financiamiento, la recomendación central es tomar deuda en pesos cuando sea posible conseguir tasas en el rango del 25% al 30%, dado que el informe considera que ese nivel está más cerca de un piso que de un techo.

El tablero de financiamiento muestra tasas de referencia de 25,8% TNA para adelantos en cuenta, 31,1% para documentos a sola firma, 24,9% para cheques de pago diferido y 26,9% para pagarés en pesos. Según el análisis, las tasas parecen haber encontrado un piso, aunque se espera cierta moderación a partir de una mayor liquidez del sistema financiero, sin que esto implique necesariamente fuertes bajas.

Para las empresas agropecuarias, esto puede resultar particularmente relevante a la hora de financiar capital de trabajo, compras de insumos o inversiones productivas.

¿Pesos o dólares?

El informe mantiene una preferencia por el financiamiento en moneda local, especialmente cuando se accede a líneas avaladas por debajo del 25%. La recomendación se apoya también en el comportamiento de las tasas en dólares, que registraron una suba frente al mes anterior.

Entre las alternativas analizadas aparece además el denominado dólar sintético, que permite tomar crédito en pesos y utilizar contratos de futuros para transformar la exposición en un financiamiento dolarizado. El costo estimado para esta estrategia se ubica entre 7,4% y 7,7% TNA según el vencimiento considerado.

Otra alternativa destacada es la oferta de NERA, que contempla distintas líneas en dólares. El informe señala que tasas inferiores al 4% resultan atractivas para evaluar financiamiento en moneda extranjera y destaca líneas con tasas desde 3,75% para plazos de 180 días.

El dólar futuro como herramienta de cobertura

La evolución del mercado de futuros también aparece como un elemento central de la estrategia. El informe señala que la curva de dólar futuro mostró una caída generalizada respecto del mes anterior, en un contexto de elevado ingreso de divisas por el saldo comercial y una mejora reciente en los precios de exportación.

Para diciembre, el contrato en pesos implica una suba del tipo de cambio de 9,6% para 2026, por debajo de la inflación esperada por el REM. Frente a este escenario, la recomendación es utilizar estos instrumentos para dolarizar activos y pasivos.

Inversiones: cautela y vencimientos cortos

En materia de inversiones, la estrategia planteada es mantener una posición cautelosa, especialmente para perfiles conservadores y moderados.

Dentro de la renta fija en pesos, las LECAP aparecen como una alternativa principalmente destinada al manejo de tesorería. El informe destaca rendimientos de entre 23,2% y 27,4% TNA, dependiendo del vencimiento, y señala que continúan ofreciendo rendimientos superiores a los plazos fijos y fondos comunes de inversión considerados.

Para horizontes de mediano y largo plazo, se destacan los bonos ajustados por CER. Entre ellos, el informe expresa una preferencia por el TZXM8, con un rendimiento de CER + 9,3%.

En dólares, las Obligaciones Negociables mejoraron sus rendimientos frente al informe anterior. Entre las alternativas mencionadas figuran títulos de Pampa Energía, YPF, Pluspetrol y PAE, con TIR que van del 4,8% al 5,4%. En cuanto a los bonos soberanos, la recomendación es priorizar los vencimientos más cortos, especialmente 2027.

Una cartera con mayor exposición internacional

Para un inversor de perfil conservador, el informe propone una cartera denominada en dólares con un rendimiento esperado del 7% anual, un horizonte mínimo de entre uno y dos años y una distribución de 70% en Obligaciones Negociables, 15% en CEDEAR y 15% en bonos subsoberanos.

Además, se recomienda ponderar hasta un 20% de la cartera en activos extranjeros, entre los que se mencionan SPY, GLD, XLV y EEM. Para la renta variable, el ETF SPY aparece como la alternativa destacada frente a la volatilidad, privilegiando la exposición diversificada al índice S&P 500 antes que la selección de un CEDEAR individual.

La eficiencia impositiva también entra en la ecuación

El informe incorpora un tercer componente a la estrategia financiera: el impacto de los impuestos sobre la rentabilidad.

A modo de ejemplo, plantea el caso de un productor que trabaja 500 hectáreas de maíz y 500 de soja, con una facturación anual de $2.000 millones. Sobre ese monto, estima $24 millones correspondientes al impuesto al débito y crédito bancario más percepciones de Ingresos Brutos. Si la renta neta fuera del 10%, esos $24 millones representarían el 12% de la rentabilidad neta.

El documento también plantea el impacto del impuesto a las ganancias y señala la utilización de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) como una herramienta para reducir la carga impositiva en determinados casos.

La estrategia: liquidez, cobertura y planificación

El escenario que plantea el informe combina oportunidades y límites. Por un lado, la desaceleración de la inflación permite que determinadas inversiones en pesos mantengan rendimientos reales positivos. Por otro, las tasas de crédito parecen haber encontrado un piso, lo que vuelve relevante evaluar el financiamiento antes de eventuales cambios en las condiciones.

Para el productor, la estrategia propuesta pasa por administrar cuidadosamente la tesorería, elegir la moneda y el plazo de cada deuda, cubrir la exposición cambiaria y diversificar las inversiones, sin perder de vista el impacto de la carga impositiva sobre la rentabilidad final.

En definitiva, más que una apuesta única por pesos o dólares, el informe plantea combinar instrumentos según el destino de los fondos, el horizonte de inversión y el perfil de riesgo, con especial atención a los vencimientos durante 2027.