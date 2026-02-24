Financiamiento ganadero: sube el crédito en dólares y crece la brecha con la agricultura

Un reciente informe del ROSGAN advierte sobre una expansión significativa del financiamiento bancario al sector ganadero, con un marcado crecimiento de los préstamos en moneda extranjera y una oportunidad estructural para potenciar la inversión productiva.

Según datos oficiales al 31 de diciembre de 2025, los préstamos otorgados por entidades bancarias a empresas dedicadas a la cría de ganado bovino —excluidas las cabañas— totalizaron aproximadamente USD 1.133 millones. Se trata del segundo mayor nivel de endeudamiento del sector en las últimas dos décadas, solo superado por el pico de 2017, cuando los saldos alcanzaron USD 1.406 millones.

Más crédito en dólares

Uno de los aspectos más relevantes del informe es el cambio en la composición del financiamiento. Al cierre de 2025, el 42% del pasivo (USD 474 millones) correspondía a obligaciones en moneda extranjera, mientras que los USD 659 millones restantes estaban denominados en pesos.

El dato marca una transformación significativa: un año antes, la deuda en moneda extranjera representaba apenas el 22% del total y, en diciembre de 2023, solo el 9%. Este crecimiento refleja un mayor acceso a líneas de financiamiento en dólares, modalidad históricamente poco frecuente en la ganadería, aunque habitual en esquemas de inversión de largo plazo.

Precisamente, el informe subraya que este tipo de herramientas financieras resulta clave para consolidar una etapa de retención de hacienda, proceso considerado estratégico para recomponer stock y fortalecer la producción.

Endeudamiento por animal y nivel de apalancamiento

Otro indicador relevante es la relación entre deuda y stock ganadero. En diciembre de 2025, el nivel de endeudamiento alcanzó cerca de USD 22 por animal en stock, sobre un rodeo estimado en 51,4 millones de cabezas, levemente inferior a los 51,6 millones registrados un año antes.

No obstante, cuando se compara el financiamiento con el valor total del capital invertido, el nivel de apalancamiento continúa siendo bajo. Una estimación del valor total de la hacienda en stock a diciembre de 2025 lo ubica en torno a USD 53.500 millones. Frente a préstamos por USD 1.133 millones, el apalancamiento equivale apenas al 2,1%.

La comparación con el sector agrícola evidencia una brecha significativa: el financiamiento sobre el valor de la producción de cultivos extensivos —soja, trigo, maíz, cebada, sorgo y girasol— supera el 10%.

Además, durante el último año el valor de la hacienda en dólares habría crecido un 38% interanual, mientras que los saldos adeudados se expandieron un 33%, lo que sugiere que el capital productivo aumentó a mayor ritmo que la deuda.

Oportunidad estructural

El informe concluye que, más allá del repunte reciente, el bajo nivel de apalancamiento revela una amplia oportunidad de expansión para la ganadería argentina si contara con instrumentos financieros adecuados que fomenten la inversión en producción, infraestructura y mejora genética.

En un contexto de precios internacionales firmes y necesidad de recomposición de stock, el acceso a financiamiento de largo plazo podría transformarse en un factor determinante para el crecimiento sostenido del sector.