El Gobierno sube la apuesta y elimina un arancel antidumping que protegía a Aluar

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, decidió no renovar la medida antidumping que gravaba con un arancel del 28 % las importaciones de hojas de aluminio procedentes de China, otorgada originalmente en 2020. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 172/2026, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.

La medida, conocida este 23 de febrero, implica que la protección arancelaria que beneficiaba a Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., principal productora local de aluminio y de “foil” (hojas de aluminio), quedará sin efecto a partir de su vencimiento, previsto para el próximo 5 de marzo.

La protección había sido solicitada por Aluar, perteneciente al empresario Javier Madanes Quintanilla —quien también controla Fate, la histórica empresa de neumáticos cuyo cierre fue anunciado días atrás— y había reducido fuertemente la participación de importaciones chinas en el mercado argentino durante los últimos cinco años.

Según técnicos de la Subsecretaría de Comercio Exterior, el último informe elaborado en agosto de 2025 concluyó que “no surge margen de dumping” para las exportaciones de hojas de aluminio chinas hacia Argentina, lo que fue un argumento clave para no extender la medida.

Durante la vigencia del arancel antidumping, las importaciones chinas de foil se mantuvieron en niveles marginales, representando menos del 3 % del consumo aparente nacional entre 2022 y 2025, mientras que Aluar amplió su participación interna de mercado del 64 % en 2019 al 91 % en 2024. A su vez, los precios internos del foil aumentaron entre 5 % y 7 % en ese período, pese a que el precio internacional del aluminio primario —insumo principal del producto— cayó alrededor de 16 %.

La decisión del Gobierno se conoce en medio de un contexto de apertura comercial más amplio y tras el reciente anuncio del cierre de la planta de Fate, lo que genera un escenario de debate sobre la política industrial y las herramientas de defensa comercial.

El foil de aluminio es un insumo clave para diversos sectores, utilizado en la fabricación de envases para alimentos, bebidas, medicamentos y en aplicaciones de construcción, por lo que la eliminación de la barrera arancelaria podría tener efectos de amplio alcance en diferentes actividades productivas.