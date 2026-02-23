La caída del Bitcoin no se detiene: ¿qué factores atentan contra a criptomoneda?

El precio del Bitcoin volvió a mostrar señales de debilidad y registró una caída cercana al 3%, consolidando una tendencia bajista que se viene observando en las últimas jornadas. La principal criptomoneda del mercado opera bajo presión en un contexto de mayor cautela inversora y volatilidad en los activos financieros internacionales.

Según datos de plataformas de cotización internacionales, el activo digital perforó nuevos niveles técnicos de soporte y profundizó el ajuste iniciado días atrás. La corrección se da luego de un período de relativa estabilidad y refleja una toma de ganancias combinada con un escenario macroeconómico más restrictivo a nivel global.

Analistas del mercado cripto señalan que la baja responde a una combinación de factores: fortalecimiento del dólar, incertidumbre sobre las tasas de interés en Estados Unidos y menor apetito por activos de riesgo. En este marco, no solo Bitcoin mostró retrocesos, sino que también se observaron caídas en otras criptomonedas de relevancia como Ethereum, que acompañaron la tendencia negativa.

Volatilidad y cautela inversora

El mercado de criptoactivos continúa exhibiendo alta volatilidad, característica estructural del sector. La corrección reciente refuerza la tendencia bajista de corto plazo y genera interrogantes sobre la posibilidad de una recuperación técnica o una profundización del ajuste.

Operadores consultados destacaron que los volúmenes de negociación mostraron un incremento durante la caída, lo que podría indicar mayor presión vendedora en el corto plazo. No obstante, remarcan que el comportamiento del Bitcoin suele estar fuertemente condicionado por factores externos, especialmente decisiones de política monetaria en Estados Unidos y movimientos en los mercados bursátiles.

Impacto en el ecosistema cripto

La baja del Bitcoin tiene un efecto arrastre sobre el resto del ecosistema digital, afectando tanto a inversores minoristas como a fondos institucionales con exposición al sector. Además, influye en la capitalización total del mercado cripto, que también registró una contracción en las últimas horas.

Si bien las correcciones forman parte de la dinámica habitual de este tipo de activos, la consolidación de una tendencia bajista genera mayor prudencia entre los operadores y reabre el debate sobre la sostenibilidad de los niveles alcanzados en los últimos meses.