El Gobierno lanza licitación de títulos CER, dólar linked y en dólares: ¿qué busca?

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, anunció un llamado a licitación de diversos instrumentos del Tesoro Nacional que incluye títulos ajustados por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), bonos vinculados al dólar y un bono emitido directamente en dólares estadounidenses. La licitación tendrá lugar el miércoles 25 de febrero de 2026, con recepción de ofertas entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Los títulos a ofrecer comprenden:

* Instrumentos ajustados por CER: letras y bonos en pesos que protegen el capital contra la inflación mediante ajuste por CER con distintos vencimientos a lo largo de 2026 y 2028.

* Bonos dólar linked: títulos denominados en dólares estadounidenses pero suscribibles en pesos al tipo de cambio de referencia oficial del Banco Central, con vencimientos en 2027 y 2028.

* BONAR 2027 en dólares: un bono que paga un interés del 6% anual y se emite directamente en dólares estadounidenses con vencimiento en octubre de 2027.

La licitación se realizará en dos tramos: no competitivo (destinado a inversores sin sofisticación financiera, con límites de monto por persona) y competitivo (para montos mayores y para inversores especializados).

Estas emisiones se enmarcan en las políticas financieras del Gobierno destinadas a reforzar el mercado local de deuda, promover instrumentos que ofrezcan cobertura contra inflación y tipo de cambio, y facilitar mecanismos de inversión tanto para ahorristas como para grandes inversores institucionales. La inclusión de títulos dólar linked y en dólares reales busca además ampliar las opciones de cobertura en un contexto de volatilidad cambiaria y presiones inflacionarias.

Este tipo de licitaciones también cumple con un rol esencial en la renovación de vencimientos de deuda en pesos e integración de liquidez en el mercado doméstico, permitiendo al Tesoro gestionar los pagos futuros y la estabilidad del mercado financiero local. Analistas del sector interpretan que estas operaciones sostienen la confianza inversionista, al ofrecer instrumentos que combinan protección frente a la inflación con alternativas en moneda internacional.