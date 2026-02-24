Claves del día: shock global por aranceles de Trump, dólar en caída libre y expectativa por la licitación de la Hidrovía

El inicio de la última semana de febrero dejó una señal inequívoca: los mercados globales volvieron a temblar. El origen del sismo estuvo en Estados Unidos. Datos que confirmaron una desaceleración económica y una inflación nuevamente en la zona del 3% anual —con proyecciones que la empujan al 4%— encendieron alarmas en los inversores.

Pero el verdadero catalizador fue político. La Corte Suprema estadounidense declaró ilegales los aranceles impuestos previamente por Donald Trump. Lejos de retroceder, el presidente redobló la apuesta: aceptó el fallo, pero aplicó un arancel general del 15% usando una ley de hace medio siglo. Una jugada que, paradójicamente, alivió a países como China, India y Brasil —antes castigados con tasas más altas—, pero pateó el tablero comercial global y abrió interrogantes sobre acuerdos en desarrollo, incluido el entendimiento con Argentina.

El impacto fue inmediato. La Bolsa de Nueva York operó en rojo. La presión no fue solo financiera; los analistas advierten que el golpe también alcanza a la economía real.

Y cuando Wall Street estornuda, Argentina se resfría. Las ADR argentinas retrocedieron entre 2% y 7%, la Bolsa porteña se desplomó 3,8% y los bonos cedieron 0,2%, llevando el riesgo país a 537 puntos básicos, 19 unidades más en la jornada y 53 puntos por encima del piso de siete años alcanzado semanas atrás.

Milei redobla la apuesta

En simultáneo, el Gobierno argentino respondió con su propia jugada estratégica. Mientras se negocia el escenario para Fate, la empresa de Javier Madanes Quintanilla, la Casa Rosada eliminó el arancel del 28% a parte del aluminio chino. El mensaje impactó directamente en Aluar —también propiedad de Madanes—, cuya acción cayó 6,7%.

El movimiento coincidió con la inminente aprobación en el Senado y se interpretó como una señal política y económica en medio del nuevo orden comercial que impone Washington.

El fenómeno más inesperado: el peso fuerte

En contraste con la caída bursátil, el mercado cambiario mostró otra cara. El dólar mayorista descendió hasta $1370, su nivel más bajo desde septiembre de 2025, pese a una inflación acumulada cercana al 14% en seis meses.

El BCRA aprovechó la dinámica: compró US$95 millones en el mercado y, sumando operaciones de comercio exterior, acumuló US$373 millones en reservas, alcanzando el mayor nivel bruto en cinco años. El oficial cerró en $1391,69; el blue en $1425; el MEP en $1394,84 y el contado con liqui en $1445,02.

Con el dólar debilitado globalmente y fuertes colocaciones externas de empresas vía ON, el carry trade volvió a brillar: quienes apostaron a tasa en pesos lograron una ganancia mensual cercana al 8% en dólares. Las tasas de plazos fijos se mantienen firmes: 27,6% anual para pequeños montos y hasta 41% para grandes colocaciones.

Deuda en pesos y nueva licitación

En este contexto volátil, la Secretaría de Finanzas presentó su menú para enfrentar vencimientos cercanos a los $8 billones. Ofrecerá cinco títulos ajustables por CER (con vencimientos entre 2026 y 2028), dos bonos dólar linked en pesos y, como novedad, un bono en dólares suscribible directamente en moneda estadounidense: el BONAR 2027 al 6%.

Mientras tanto, en EE.UU. crece la demanda de bonos del Tesoro y retroceden las tasas largas, reflejando la búsqueda de refugio.

Reformas, Hidrovía y capital emprendedor

El temblor financiero convive con una agenda política intensa. El viernes se abrirán los sobres de la concesión de la Hidrovía, una licitación estratégica para el comercio exterior argentino que definirá uno de los corredores logísticos más importantes del país.

Además, el Gobierno anticipa otras 50 reformas que enviará al Congreso este año, ampliando el alcance de su programa estructural.

En el frente privado, una señal positiva: Marcos Galperin y el fondo Kaszek lideraron una inversión Serie A por US$6,6 millones en la startup argentina Humand, reflejando que, incluso en medio del temblor, el ecosistema tecnológico sigue captando capital.

Commodities y cripto: señales mixtas

El petróleo cayó 0,3%. Los metales preciosos avanzaron —con la plata destacándose— ante la búsqueda de cobertura. Los metales básicos retrocedieron por temor a menor crecimiento global. En Chicago, la soja bajó levemente; en Rosario cayeron soja y girasol.

El mundo cripto volvió a decepcionar: Bitcoin cayó 4,8% hasta su peor valor en 19 meses, con desplomes de hasta 7% en otros activos digitales.

En síntesis, el mundo enfrenta un doble shock: desaceleración e imprevisibilidad política en EE.UU. Argentina, mientras tanto, combina caída bursátil y tensión real con un peso inesperadamente fuerte, reservas en alza y un Gobierno decidido a avanzar en reformas y señales de poder. Un tablero que cambia a la velocidad de los mercados.