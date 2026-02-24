El dólar oficial no detiene su caída y el mercado debate: ¿qué factores inciden?

El dólar oficial registró una caída cercana a los $100 en lo que va de 2026, en un contexto de mayor oferta de divisas y señales de estabilidad cambiaria que el Gobierno busca consolidar. La cotización mayorista viene mostrando una tendencia descendente que reavivó el debate entre operadores sobre la sostenibilidad del movimiento.

La baja se da en un escenario marcado por la liquidación del complejo agroexportador, el endurecimiento de la política monetaria y la estrategia oficial de contener expectativas inflacionarias a través de la ancla cambiaria. En este marco, el Banco Central logró acumular reservas y reducir la presión sobre el mercado oficial.

Factores detrás de la caída

Entre los principales factores que explican el retroceso del tipo de cambio oficial se destacan:

* Mayor oferta de dólares por parte del sector exportador.

* Tasas de interés reales positivas que incentivan posiciones en pesos.

* Intervenciones del Banco Central orientadas a sostener la estabilidad.

* Expectativas de desaceleración inflacionaria.

Sin embargo, analistas consultados por el medio advierten que la dinámica podría no ser lineal. Tras una baja pronunciada, no se descarta la posibilidad de un rebote técnico si cambian las condiciones de liquidez o si se incrementa la demanda de cobertura.

¿Nuevos mínimos o corrección?

El interrogante central del mercado es si el dólar oficial continuará perforando mínimos en términos nominales o si la actual tendencia encuentra un piso cercano. Algunos operadores consideran que el margen para seguir bajando es acotado, especialmente si se observa la competitividad cambiaria y el nivel de precios internos.

Otros, en cambio, sostienen que mientras se mantenga el flujo de liquidaciones y la política monetaria contractiva, el tipo de cambio podría sostenerse estable o incluso continuar cediendo algunos pesos adicionales.

En cualquier caso, el comportamiento del dólar oficial seguirá siendo una variable clave para el proceso de desinflación, la competitividad exportadora y la planificación financiera de empresas y productores.

Impacto en la economía real

Para el sector productivo, una baja del tipo de cambio oficial puede implicar menores ingresos en pesos por exportaciones, aunque también contribuye a moderar costos atados a insumos importados. El equilibrio entre estabilidad cambiaria y competitividad será uno de los principales desafíos económicos de 2026.