¿Por qué los fondos globales ponen la mira en Argentina si se consolida el equilibrio fiscal?

En medio de un escenario económico que busca consolidar el equilibrio fiscal, Argentina empieza a asomar en el radar de fondos globales de capital de riesgo interesados en inversiones de largo plazo, más allá de la tradicional mirada enfocada en commodities o activos financieros.

Según los expertos, el actual marco macroeconómico y regulatorio está comenzando a ser interpretado por inversores internacionales como una señal positiva para proyectos que requieren estabilidad y previsibilidad.

Los fondos de venture capital, especialmente aquellos centrados en tecnología profunda o “Deep Tech”, podrían encontrar en el país oportunidades atractivas si persiste la disciplina fiscal y se mantienen reglas claras en temas laborales, impositivos y normativos. Estos sectores incluyen infraestructura tecnológica, inteligencia artificial, energía aplicada al sector tecnológico y desarrollo de data centers.

Históricamente, Argentina ha enfrentado obstáculos macroeconómicos, como déficit crónico, inflación elevada y cambios abruptos en políticas públicas, que desalientan inversiones de alto capital y largo plazo. La percepción de riesgo sistémico elevado había limitado la entrada de fondos globales en fases tempranas de empresas, más allá de apuestas tácticas y especulativas.

La visión de los fondos es que sin equilibrio fiscal sostenido no hay bases firmes para inversiones de este tipo, ya que la falta de estabilidad macro impone costos adicionales a los proyectos con retorno en plazos amplios. Sin embargo, el nuevo enfoque económico podría cambiar esa ecuación con el tiempo.

A pesar de estos signos, los analistas subrayan que aún hay cautela entre los inversores globales: la consolidación del equilibrio fiscal y la continuidad de las reformas serán determinantes para una entrada más significativa de capital de riesgo al país.