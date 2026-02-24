La lupa de ARCA trasciende fronteras: Europa enviará datos de criptoactivos y billeteras

La fiscalización de las criptomonedas y otros activos digitales dará un salto cualitativo en Argentina en los próximos años. Según especialistas consultados, ARCA (antes AFIP) comenzará a recibir información detallada de billeteras digitales radicadas en Europa a partir de 2027, gracias a la implementación de estándares internacionales de intercambio automático de datos.

Este cambio se inscribe en la evolución del esquema multilateral de intercambio de información fiscal promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que amplió su estándar para incluir criptoactivos y plataformas digitales además de las cuentas bancarias tradicionales. Europa, a través de la Directiva DAC8, incorporó ese estándar en su derecho interno, habilitando la recolección y envío automático de datos relacionados con activos digitales a las autoridades fiscales de los países adheridos.

De qué se trata el intercambio automático

El sistema de intercambio automático funciona mediante la recolección anual de información por parte de las autoridades fiscales de cada jurisdicción (incluyendo datos de plataformas como exchanges o proveedores de servicios cripto). Luego, esos datos se transmiten automáticamente al país de residencia fiscal del contribuyente, sin la necesidad de pedidos puntuales caso por caso. Argentina ya forma parte del Common Reporting Standard (CRS), el estándar multilateral que habilita este intercambio global de datos fiscales.

Con la incorporación de criptoactivos al CRS ampliado, la información de billeteras digitales de residentes argentinos en jurisdicciones europeas entrará en el radar de ARCA. Dado que la recopilación se realiza sobre el año calendario, los primeros datos transmitidos podrían corresponder a operaciones y saldos de 2026, y comenzarán a recibirse en 2027.

Implicancias para los contribuyentes

La ampliación del intercambio de datos no solo abarca la identidad del titular de la billetera, sino también detalles sobre transacciones, saldos, transferencias y movimientos relevantes. Este esquema busca transformar la fiscalización de una lógica reactiva —donde se actuaba sobre hechos consumados— a una observación sistemática y continua del sujeto económico digital.

En paralelo, expertos señalan que las normas locales —como la Resolución General 5804/2025 de ARCA— ya comienzan a reflejar este cambio de paradigma, al habilitar cruces de información entre wallets, exchanges y movimientos históricos para construir perfiles fiscales más integrales.

Aunque Argentina aún no ha adherido formalmente al Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE —otro pilar del intercambio de datos cripto global—, el hecho de participar en el CRS y la consolidación de redes como la europea bajo DAC8 implican que los datos cruzados entre jurisdicciones ya son parte de una arquitectura normativa global interconectada.