Los números de la campaña: cosechar soja este año costará hasta US$ 150 por hectárea

La Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA) difundió el nuevo cuadro de precios orientativos para el servicio de cosecha de soja correspondiente a la campaña 2025/26. Los valores reflejan la estructura de costos actualizada al 30 de enero de 2026 y contemplan un rango de potencia de cosechadoras de entre 330 y 370 HP.

Para un rinde base de 24 quintales por hectárea (qq/ha), el precio orientativo se ubica en $138.949 por hectárea, equivalente a US$ 97 al tipo de cambio comprador del Banco Nación ($1.435 por dólar).

"A medida que aumenta el rinde, el costo por hectárea también se incrementa, alcanzando los US$ 150 por hectárea para lotes de 50 qq/ha"

El esquema difundido por FACMA detalla además la estructura interna de costos para ese rinde de referencia (24 qq/ha), permitiendo dimensionar el peso de cada componente en la tarifa final.

Cómo se compone el precio de cosecha

El precio orientativo de $138.949 por hectárea informado para un rinde de 24 quintales se estructura en tres grandes componentes: gastos operativos, costo de propiedad y utilidad.

Los gastos operativos representan el 47% del total y suman $65.013 por hectárea. Dentro de este bloque, el principal rubro es personal y aportes, que demandan $23.552 por hectárea (17% del total). Le siguen combustible y lubricantes, con $17.467 (13%), y conservación y reparaciones, que insumen $14.442 (10%). Por su parte, administración, seguros y tasas aportan $9.552, equivalentes al 7% del precio final.

A estos costos se suma el costo de propiedad, que explica el 37% del valor total. En este ítem se contempla la amortización e intereses del capital invertido en maquinaria, que ascienden a $50.777 por hectárea. Este componente refleja el peso financiero de equipos de alto valor, como cosechadoras de 330 a 370 HP, en un contexto de elevada inversión inicial.

De esta manera, el costo operativo total —resultado de sumar gastos operativos y costo de propiedad— alcanza los $115.790 por hectárea, lo que representa el 83% del precio final del servicio.

Finalmente, el esquema contempla una utilidad del 20% sobre el costo operativo, equivalente a $23.158 por hectárea (17% del total). Con este margen empresario, el precio orientativo se ubica en $138.949 por hectárea.

Variables económicas consideradas

El cálculo contempla una incidencia del 25% del acarreo y del 13% del gasoil en la estructura total. El precio del gasoil considerado es de $1.701,50 por litro (sin IVA).

FACMA aclara que el valor está calculado para piso y cultivos normales, con un equipo compuesto por dos cosechadoras y dos tractores con tolva. No incluye el acarreo de granos dentro del lote ni el traslado de equipos con transporte externo. Además, al momento de facturar debe adicionarse el IVA y el impuesto a los Ingresos Brutos.