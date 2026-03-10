La maquinaria tuvo una fuerte caída en febrero: tractores y pulverizadoras, para atrás

El mercado argentino de maquinaria agrícola registró en febrero un freno significativo luego del buen inicio de año. Según el informe mensual de patentamientos de maquinaria agrícola correspondiente a febrero de 2026, se contabilizaron 360 unidades entre tractores, cosechadoras y pulverizadoras, lo que representa una caída del 27,1% respecto de enero y una baja del 10,7% interanual.

El retroceso mensual estuvo impulsado principalmente por la contracción en tractores y pulverizadoras, mientras que el segmento de cosechadoras continúa mostrando mayor solidez dentro del mercado.

Un bimestre que pasó de positivo a negativo

El acumulado enero–febrero alcanzó 854 patentamientos, cifra que marca una leve caída del 2,3% frente al mismo período de 2025, señalando un cambio de tendencia tras un arranque alentador en enero.

De acuerdo con el resumen ejecutivo del informe, febrero “corrige a la baja el buen arranque del año”, dejando al sector en una situación de expectativa a la espera de definiciones comerciales, financieras y productivas que podrían influir en las decisiones de inversión de productores y contratistas.

Cosechadoras: el segmento más firme

Las cosechadoras registraron 54 unidades patentadas, con una caída mensual del 10% y una baja interanual del 11,5%. Sin embargo, el acumulado anual muestra un crecimiento del 15,2%, consolidándose como el rubro más estable del mercado.

El liderazgo continúa ampliamente concentrado:

* John Deere domina con 58,8% de participación.

* Case alcanza el 19,3%.

* New Holland se ubica con 15,8%.

Este desempeño se explica por la renovación tecnológica y la necesidad de eficiencia en plena campaña agrícola.

Tractores: decisiones en pausa

El segmento de tractores evidenció la mayor incidencia en la caída general. En febrero se patentaron 294 unidades, un descenso del 25,6% mensual y del 5,2% interanual.

El informe atribuye la baja a decisiones de compra postergadas, vinculadas a: expectativas sobre financiamiento, precios de maquinaria, disponibilidad de unidades y definiciones productivas del sector agropecuario.

En participación de mercado, John Deere lidera con 35,3%, seguido por Case (16,7%) y New Holland (16,3%).

Pulverizadoras: el peor registro desde la pandemia

El dato más preocupante surge del segmento de pulverizadoras, con apenas 12 unidades patentadas, lo que implica una caída del 69,2% mensual y del 62,5% interanual, convirtiéndose en el peor febrero desde la pandemia.

El mercado aparece altamente fragmentado entre fabricantes nacionales e internacionales como PLA, Metalfor, Caimán y Jacto, en un contexto de menor volumen y alta competencia.

Expoagro, posible punto de inflexión

El informe señala que todas las expectativas del sector están puestas en Expoagro, donde se esperan lanzamientos comerciales, mejores condiciones de financiamiento y mayor dinamismo en ventas.

Además, las ventajas impositivas vinculadas a amortización acelerada de bienes de capital y el avance de la cosecha gruesa podrían convertirse en factores clave para revertir la tendencia en los próximos meses.

El escenario planteado es claro: o el mercado logra un repunte significativo durante el primer semestre, o continuará transitando un período de bajos volúmenes y elevada volatilidad que ya impacta en fabricantes y concesionarios.