Las pick ups para el campo copan el ranking de vehículos más vendidos: los detalles

El inicio del año mostró una tendencia clara en el mercado automotor argentino: las pick ups volvieron a ocupar un lugar central en el ranking de los vehículos más patentados. Según los datos oficiales difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), tres modelos emblemáticos del segmento —Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok— se ubicaron dentro del top 10 de ventas durante enero.

La Toyota Hilux encabezó el ranking general con 3.403 unidades patentadas, lo que representa el 5,4% del total del mercado. El modelo producido en Zárate volvió a ratificar su liderazgo histórico, especialmente en las zonas productivas, donde es valorado por su robustez, confiabilidad y capacidad de adaptación a tareas rurales intensivas.

En el quinto puesto apareció la Ford Ranger, con 2.482 unidades y una participación del 4%. La pick up fabricada en Pacheco mantiene una fuerte presencia entre productores agropecuarios y contratistas, impulsada por la renovación de su gama y por una oferta tecnológica que apunta tanto al trabajo como al uso mixto.

Más abajo, en el séptimo lugar, se ubicó la Volkswagen Amarok, con 2.145 patentamientos y un 3,4% del mercado. Si bien enfrenta un escenario más competitivo, el modelo sigue siendo una referencia en el segmento mediano, con buena aceptación en explotaciones agropecuarias de la región pampeana y del norte del país.

La fuerte presencia de estas tres pick ups en el ranking no es casual. En un contexto donde el agro continúa siendo uno de los principales motores económicos, este tipo de vehículos se mantiene como una herramienta de trabajo indispensable, tanto para tareas productivas como para logística, transporte y conectividad rural.