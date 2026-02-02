Celulares en Argentina: leve baja de precios tras la eliminación de aranceles

La eliminación de los aranceles a la importación de celulares comenzó a reflejarse en los precios al consumidor, aunque con un impacto moderado y heterogéneo. Según un informe elaborado por la Fundación Ecosur, en base a datos relevados por la Bolsa de Comercio de Córdoba, los precios de los teléfonos móviles registraron una caída promedio del 2,1% entre la primera y la última semana de enero.

El estudio analizó un total de 320 productos comercializados en el mercado argentino y concluyó que la baja no fue generalizada. Mientras 92 modelos redujeron su precio, 118 no mostraron cambios y 108 incluso registraron aumentos, lo que evidencia que la eliminación de aranceles no se trasladó de manera uniforme a los valores finales.

Al observar el comportamiento por segmento, la mayor reducción se dio en los celulares de gama baja, con una caída promedio del 2,6%, mientras que la gama alta mostró una baja más moderada, del 0,8%. En contraste, los equipos de gama media registraron un aumento promedio del 1,3%, lo que refuerza la idea de una dinámica de precios influida por estrategias comerciales, stock y posicionamiento de marcas.

El análisis por fabricante también arrojó diferencias significativas. Apple lideró las bajas, con una reducción promedio del 6,5%, seguida por Samsung (-3,0%) y Motorola (-1,6%). En sentido opuesto, Xiaomi mostró un incremento promedio del 4,2% en sus precios durante el mismo período.

El informe también pone el foco en los cambios impositivos previstos para 2025 y 2026. Antes de mayo de 2025, los celulares importados tributaban una carga impositiva total del 42% sobre el precio final. Con la reducción de aranceles y del impuesto interno, esa carga bajó al 34% entre mayo de 2025 y enero de 2026, y se proyecta que alcance el 29% a partir de enero de 2026, cuando el arancel llegue a 0%.

Desde Ecosur aclaran que, aun con menor presión impositiva, la baja en precios dependerá de otros factores como el tipo de cambio, los costos logísticos, la competencia y las decisiones comerciales de las empresas importadoras.