Caputo proyecta que la inflación de enero rondará el 2,5% y destaca estabilidad macro

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, afirmó este lunes que la inflación del mes de enero de 2026 “seguramente esté en torno al 2,5%”, según declaraciones difundidas por Ámbito. Esta previsión se da en el marco de las recientes cifras oficiales de precios y de las nuevas políticas de desinflación aplicadas por el Gobierno.

Caputo realizó estas declaraciones durante una entrevista en la que abordó también otros temas macroeconómicos, como la política cambiaria y las proyecciones del plan económico del Gobierno encabezado por Javier Milei. El ministro insistió en la intención oficial de que la inflación siga descendiendo y converja hacia “valores internacionales”, destacando la estabilidad relativa observada en los últimos meses.

La estimación informada por Caputo es levemente superior a algunas proyecciones privadas que esperaban un índice cercano al 2% para enero, aunque todas coinciden en que el ritmo de aumento de precios se mantiene por debajo del observado en buena parte de 2025. En diciembre de 2025, de hecho, el índice de precios al consumidor (IPC) registrado por el Indec fue del 2,8% mensual, cerrando el año con una inflación acumulada de 31,5%, el dato anual más bajo en ocho años.

La persistencia de una inflación mensual alrededor de 2,5% es un dato clave para las expectativas económicas en 2026, ya que reflejaría una continuidad de la tendencia descendente que marcó 2025 —cuando la inflación anual cayó de niveles de dos dígitos extremos a cifras comparativamente moderadas— y consolidaría parte de los objetivos de política económica del Gobierno.

Las declaraciones de Caputo también se interpretan en un contexto donde el Gobierno busca reforzar la confianza de los agentes económicos e inversores, sostener la estabilidad cambiaria y lograr que los aumentos de precios sean más moderados que en años anteriores. Para ello, las autoridades han priorizado metas fiscales consistentes, controles sobre los aumentos tarifarios y una política monetaria restrictiva, apuntando a reducir gradualmente la inercia inflacionaria.

Aunque el dato oficial de inflación de enero aún no fue difundido por el Indec, la estimación de Caputo se alinea con las señales de desaceleración observadas a finales de 2025, y será un punto de referencia crucial para las expectativas económicas en las próximas semanas, especialmente en ámbitos financieros, comerciales y de consumo.