Febrero arranca con mayor margen cambiario: ¿cómo viene el dólar oficial en el primer día hábil?

El dólar oficial comienza febrero al alza y encadena su segunda suba consecutiva en el segmento mayorista, aunque se mantiene alejado del techo de la banda. El mercado inicia el segundo mes del año con mayor margen cambiario, bonos cercanos a máximos y su atención puesta en el nivel de tasas y en las noticias procedentes desde el frente político.

El comportamiento del tipo de cambio le otorga mayor holgura dentro del esquema cambiario, ya que la banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, en línea con la inflación de noviembre. Este lunes, el límite superior del esquema se elevó hasta los $1.567,85.

A nivel mayorista, el dólar avanza $3 (+0,2%) hasta los $1.450 y suma siete jornadas sin retrocesos, a 8,1% del techo de la banda cambiaria. La semana pasada, el tipo de cambio avanzó $14 (+1%) en el segmento.

El dólar minorista opera a $1.417,66 para la compra y $1.468,83 para la venta, según el promedio de entidades financieras publicado por el Banco Central (BCRA), lo que implica una suba diaria del 0,3%.

En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana se vende a $1.470, una suba de 0,3% desde la última rueda de la semana pasada. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.911.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP sube 0,1% a $1.461,55, mientras que el contado con liquidación (CCL) trepa 0,5% a $1.501. En el mercado informal, el dólar blue se mantiene estable a $1.470 para la venta.

Los contratos de dólar futuro operan con mayoría de subas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista llegará a $1.477,5 a fines de febrero.