Enero trajo buenas noticias para las ventas de 0 km: el rol clave de la financiación

El mercado automotor argentino inició 2026 con señales mixtas. Durante enero se patentaron 66.080 vehículos 0 km, lo que representó una caída interanual del 4,9% frente a las 69.520 unidades registradas en enero de 2025, según el informe mensual elaborado por SIOMAA en base a datos de ACARA .

A pesar del retroceso anual, el mes mostró una fuerte recuperación respecto de diciembre, con una suba del 174,4% mensual, explicada principalmente por el bajo volumen del cierre de 2025 y por una mayor oferta de líneas de financiamiento. Sin embargo, el informe advierte que el impulso inicial no logró sostenerse y que el promedio diario de patentamientos se desaceleró hacia el final del mes.

Los autos y comerciales livianos concentraron la mayor parte del mercado, con 62.749 unidades, lo que implica una baja interanual del 5,3%. En tanto, los vehículos comerciales pesados totalizaron 2.313 patentamientos, apenas un 1,7% menos que en enero del año pasado, mostrando un desempeño relativamente más estable.

"Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata del mejor enero de los últimos 8 años. Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades. Será clave el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva", comentó el presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "con

En el ranking de marcas, Volkswagen lideró el mercado con 9.785 unidades y una participación del 15,6%, seguida por Fiat (8.451 unidades) y Toyota (7.509). A nivel de modelos, la Toyota Hilux volvió a ubicarse como el vehículo más patentado del país, con 3.403 unidades, consolidando el liderazgo de las pick-ups, un segmento clave también para el sector agropecuario.

Por jurisdicción, la provincia de Buenos Aires encabezó los patentamientos con 18.797 unidades, seguida por CABA (11.710), Córdoba (7.585) y Santa Fe (6.326), concentrando entre las cuatro casi el 67% del total nacional.