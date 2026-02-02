Los dólares del campo dieron la nota en el inicio del año: detalles de la liquidación

El complejo agroexportador argentino inició 2026 con un fuerte ingreso de divisas. Durante el mes de enero, las empresas vinculadas al sector oleaginoso y cerealero liquidaron USD 1.850 millones, lo que representó un incremento del 82% respecto de diciembre de 2025, según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) junto al Centro de Exportadores de Cereales (CEC) .

De acuerdo con el comunicado, el desempeño del primer mes del año estuvo explicado principalmente por el aumento de los embarques de trigo y cebada, sumado a la continuidad de las exportaciones de maíz y de productos industrializados de la soja, como aceites y harinas. En total, el monto liquidado ascendió a USD 1.850.822.113.

Desde CIARA-CEC destacaron que el ingreso de divisas es un mecanismo clave para el funcionamiento del mercado interno de granos, ya que permite a las empresas seguir comprando producción a los productores “al mejor precio posible”. En ese sentido, remarcaron que la liquidación está directamente relacionada con la compra de granos que luego se exportan, ya sea sin procesar o luego de una transformación industrial.

El documento también aclara que gran parte de las divisas ingresan antes de que se concrete la exportación. En el caso de los granos, la anticipación promedio ronda los 30 días, mientras que en los productos industrializados, como aceites y harinas proteicas, puede extenderse hasta 90 días. Por este motivo, las entidades subrayaron que no existen retrasos en la liquidación de divisas, sino que el flujo responde al ciclo comercial propio del sector.

Además, CIARA-CEC advirtió que las comparaciones entre distintos períodos deben tomarse con cautela, ya que la liquidación está influida por múltiples factores externos, como los precios internacionales, el clima, el volumen y la calidad de las cosechas, medidas sindicales, feriados y cambios regulatorios, entre otros.

Durante 2025, el complejo oleaginoso-cerealero —incluyendo biodiésel y derivados— explicó el 47% del total de las exportaciones argentinas, según datos del INDEC. Actualmente, el principal producto de exportación del país continúa siendo la harina de soja, seguida por el aceite de soja y el maíz.