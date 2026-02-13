Mercado inmobiliario rural: las consultas por campos ganaderos empiezan a ganar terreno

El mercado inmobiliario rural comenzó 2026 con un nivel de actividad moderado. Según el último informe de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), el “Índice de actividad del mercado inmobiliario rural” (InCAIR) correspondiente a enero marcó 40,51 puntos.

El InCAIR es un indicador mensual que mide exclusivamente la actividad del mercado —cantidad de consultas, operaciones y dinámica comercial— y no los precios o valores de la tierra. Toma como base 100 puntos, que representan el máximo histórico de actividad registrado desde que comenzó a medirse en noviembre de 2013. Con enero de 2026, el índice acumula 147 meses consecutivos de medición.

Estacionalidad y comparación interanual

Desde la entidad señalaron que la baja observada en enero estuvo influenciada por el período estival, tradicionalmente caracterizado por una menor dinámica comercial. Sin embargo, el valor resulta “muy similar” al registrado en enero de 2025, lo que configura —según el análisis de la cámara— un punto de partida sólido para el nuevo año.

En términos históricos, el mercado viene transitando un proceso de recuperación paulatina tras los impactos de la pandemia y los ciclos electorales que marcaron altibajos en la actividad, especialmente durante 2020 y 2023. En ese contexto, sostener niveles en torno a los 40 puntos refleja un escenario de estabilidad relativa.

Perfil de la demanda

El informe también destaca que se mantuvo muy firme la consulta por campos agrícolas, segmento que continúa liderando el interés de los inversores y productores. Al mismo tiempo, los campos ganaderos comenzaron a ganar peso dentro del total de consultas, mostrando una mayor diversificación en la demanda.

Este comportamiento podría estar vinculado a la recomposición gradual de expectativas en el sector agropecuario, en un escenario donde las variables macroeconómicas y las perspectivas productivas influyen directamente sobre las decisiones de inversión en tierra.

Si bien el índice aún se encuentra lejos de los niveles máximos históricos, el comienzo de 2026 muestra señales de continuidad respecto del año anterior, sin sobresaltos abruptos y con un mercado que mantiene consultas activas, especialmente en zonas agrícolas consolidadas.