Rappi, PedidosYa, Uber y Cabify: ¿cuáles son los guiños de la Reforma Laboral?

El Senado argentino aprobó –como parte de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei– un capítulo que redefine el estatus laboral de repartidores y choferes de plataformas digitales como Rappi, PedidosYa, Uber y Cabify.

Qué establece la nueva normativa

La reforma incluye en su Título XII (Artículos 114 al 123) un régimen específico para la actividad de reparto y movilidad a través de aplicaciones digitales. En términos generales:

* Se excluye a estos prestadores de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso significa que no son considerados empleados bajo relación de dependencia frente a las plataformas.

* Se reconoce una figura denominada “prestador independiente”, que opera de forma autónoma según su disponibilidad y reglas propias acordadas con la app.

* La norma se aplica en todo el país y abarca tanto servicios de entrega de bienes como de movilidad de personas (por ejemplo, reparto de comida y transporte).

Libertad y obligaciones en la práctica

Bajo la reforma, los repartidores no tienen subordinación ni obligación de cumplir horarios mínimos o aceptar viajes. Pueden:

* Conectarse y desconectarse cuando quieran.

* Aceptar o rechazar pedidos libremente.

* Usar el medio de transporte que elijan (bicicleta, moto, a pie, auto, etc.).

Las plataformas, por su parte, deberán ofrecer información clara sobre las condiciones del servicio, mecanismos de soporte con atención humana y datos esenciales para seguridad vial.

Derechos contemplados para prestadores

Aunque el vínculo no se interpreta como salario tradicional, los repartidores tendrán algunos derechos específicos, entre ellos:

* Explicación de suspensiones en la app y derecho a réplica si son bloqueados.

* Capacitación gratuita por parte de las plataformas sobre uso de la aplicación y seguridad.

* Acceso a seguro de accidentes (por fallecimiento o incapacidad), con condiciones que se pacten entre las partes.

* Propinas y retribuciones: derecho a recibir el 100 % de las propinas que los usuarios agreguen.

* Portabilidad de datos, para poder solicitar y trasladar información personal registrada en la app.

Además, los repartidores deberán estar inscriptos fiscalmente (monotributo), pagar sus propios aportes para acceso a jubilación y salud, y contar con una cuenta bancaria o billetera virtual para recibir pagos.