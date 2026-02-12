Inédito: el cine argentino accedió al financiamiento del Mercado de Capitales

Por primera vez, una producción del cine argentino obtuvo financiamiento en el Mercado de Capitales mediante la emisión de Pagarés Bursátiles Electrónicos a la Vista con ajuste BADLAR. La operación se concretó en el ámbito del Mercado Argentino de Valores (MAV), marcando un antecedente inédito para la industria audiovisual nacional.

El esquema contó con la participación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que actuó como promotor e inversor, impulsando la actividad cultural a través de un mecanismo de oferta pública, transparente y a tasas de mercado. La negociación de los pagarés en el MAV constituyó un nuevo paso en términos de agilidad, transparencia y articulación entre el sector público y el privado, generando un canal innovador de fondeo para el sector.

La operación permitió financiar la película “El enigma de Franca Fermín”, dirigida por Octavio Revol Molina, con la participación de las productoras argentinas Cabustra Arts y Blurr Stories, junto a sus coproductoras Red Collision (Colombia) y Sangre Films (España). De esta manera, el Mercado de Capitales se integró al esquema de financiamiento de una producción cinematográfica con proyección internacional.

Los pagarés —adquiridos por el INCAA— fueron emitidos bajo la modalidad de Pagarés Bursátiles Electrónicos a la Vista con ajuste BADLAR, un instrumento recientemente impulsado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y el MAV, con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Esta herramienta fortalece el acceso al financiamiento productivo mediante productos innovadores, simples y dinámicos.

Con este antecedente, el Mercado de Capitales amplía su alcance sectorial y demuestra que todos los sectores —incluida la industria cultural— pueden encontrar alternativas de financiamiento bajo estándares de mercado, consolidando un nuevo puente entre el sistema financiero y la economía real.