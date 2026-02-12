Reforma laboral: qué dicen los cambios en vacaciones, indemnizaciones y más

El Senado de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, luego de introducir 28 modificaciones al texto original sometido a debate.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, apunta a actualizar la Ley de Contrato de Trabajo con cambios profundos en aspectos centrales como las vacaciones anuales, las indemnizaciones por despido sin justa causa y la formalización de un banco de horas para compensar horas extras.

Vacaciones: más flexibilidad y fraccionamiento

Una de las novedades principales es el régimen de vacaciones. Según la norma aprobada, las vacaciones anuales deberán concederse entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque empleadores y trabajadores podrán acordar que se disfruten en otro período.

Además, se permite fraccionar las vacaciones, siempre que cada tramo sea de al menos siete días corridos. El empleador debe notificar por escrito el inicio del período con 30 días de anticipación, salvo que un convenio colectivo establezca un procedimiento distinto.

Indemnizaciones por despidos: nuevo cálculo y topes

En caso de despido sin justa causa, la indemnización será equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida en el último año.

El proyecto excluye del cálculo componentes no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario o premios extraordinarios. También fija que el monto no puede exceder tres veces el salario mensual promedio del convenio colectivo aplicable y no puede ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual.

El texto contempla además que la percepción de la indemnización extingue cualquier reclamo judicial por ese despido, con la excepción de acciones basadas en delitos penales. Para facilitar la procedencia de la indemnización, se habilita la posibilidad de que los empleadores paguen el monto en cuotas ajustadas por IPC más un 3% de interés anual, con hasta seis cuotas para grandes empresas y doce para micro, pequeñas y medianas empresas.

Banco de horas: organización y control de jornada

La reforma también introduce un régimen de banco de horas por acuerdo escrito entre empleador y trabajador o con representación sindical, para compensar horas extraordinarias con jornadas reducidas o días libres en lugar del pago tradicional de horas extra.

La prestación de horas debe ser voluntaria, con límites claros y con un sistema de registro que permita controlar las horas trabajadas y disponibles para el trabajador. El sistema respeta los descansos mínimos legales, incluida una separación de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales de descanso.

Este esquema de banco de horas y compensaciones busca otorgar mayor flexibilidad frente a las necesidades productivas, aunque plantea debates en torno a la protección de los derechos laborales tradicionales.