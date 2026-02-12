Claves del día: reforma laboral, tasas en crisis, dólares divergentes y ¿freno a la industria del juicio en Santa Fe?

El gobierno nacional consiguió un avance político de peso al obtener la media sanción de la reforma laboral en el Senado, un paso central dentro de su programa de transformación económica. El oficialismo apuesta a que los cambios en las condiciones laborales que ahora deberá refrendar en Diputados.

En paralelo, en Santa Fe, el gobierno provincial logró destrabar el conflicto con la policía, inició las primeras reuniones paritarias y hoy busca avanzar en la Legislatura con una reforma del sistema de ART. El objetivo es frenar la denominada “industria del juicio”, reducir costos para las empresas y dar previsibilidad al sistema productivo.

Inflación en alza y tasas que pierden poder adquisitivo

Mientras la política suma casilleros, la economía enfrenta señales de tensión. Los altos registros de inflación de enero impactaron de lleno en los plazos fijos, que hoy pagan alrededor de 2% mensual para pequeños ahorristas, muy por debajo del aumento de precios.

Incluso las colocaciones a tasas más altas pierden contra la inflación pasada y generan dudas frente a la inflación futura. El REM elevó su proyección anual de inflación de 18% a 22%, pero la señal más inquietante es que más consultoras privadas elevaron sus estimaciones y prevén una inflación cercana al 26% para 2026.

En este contexto, los negocios a tasa de interés se pulverizan contra el consumo. El carry trade al 3,1% sigue resultando atractivo para algunos operadores frente al dólar, pero el stock total de depósitos permanece estancado porque el premio bancario pierde capacidad real de compra.

Dólar oficial abajo, financieros arriba y reservas con techo

En el mercado cambiario se vivió una jornada de contrastes. Los dólares oficiales continuaron bajando, perforando el nivel de los $1.400, mientras que los dólares financieros operaron al alza y el blue mostró mayor firmeza.

Con fuerte liquidación de cosecha —principalmente trigo y girasol— el Banco Central realizó la mayor compra diaria de la administración Milei, al adquirir US$ 214 millones. Sin embargo, por operaciones vinculadas al comercio exterior, las reservas internacionales solo crecieron US$ 45 millones.

Al mismo tiempo, el directorio del BCRA prepara nuevas medidas. Entre los rumores más fuertes figura la posibilidad de abrir aún más el cepo cambiario —de las normas aún vigentes— y eliminar un esquema prudencial para permitir que bancos y ALyCs vuelvan a prestar dólares, algo prohibido desde la crisis de 2001 tras el derrumbe de la convertibilidad.

Licitación de deuda: alto roll over, pero mercado frío

Uno de los focos centrales fue la licitación de deuda en pesos. Con 9.051 ofertas por $11,5 billones, el Gobierno colocó $9 billones frente a vencimientos por $9,6 billones, logrando rolear casi la totalidad.

El detalle de tasas refleja la tensión financiera:

36% a 39,5% anual en tasa fija

Inflación + 5% a 8,6% en bonos CER

43,5% a 46,5% en tasa Tamar

4,8% en bonos ajustables por dólar

Tres de cada cuatro colocaciones fueron a tasa fija. Sin embargo, el mercado no reaccionó con entusiasmo.

Bonos inmóviles, riesgo país alto y Bolsa en baja

A contramano de la fiesta regional en mercados emergentes —donde los capitales rotan desde Wall Street buscando rendimiento— los activos argentinos siguen anestesiados.

Los bonos casi no se movieron y el riesgo país se mantuvo en 506 puntos básicos. La Bolsa de Buenos Aires cayó 1,4%, con mayoría de bajas entre los ADR argentinos que cotizan en Nueva York.

La sensación es clara: mientras América Latina aprovecha el viento externo favorable, Argentina aún no logra recuperar confianza.

EE.UU. acelera, metales firmes y criptomonedas débiles

En el plano internacional, la economía estadounidense mostró una vitalidad inesperada: EE.UU. creó 130.000 empleos en enero, el doble de lo previsto. Esto aleja la posibilidad de una baja de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que encarece el financiamiento global.

Los metales básicos se mantienen firmes, beneficiando a la región. La onza de plata logró recomponerse tras varias semanas de caída y volvió a subir.

En cambio, las criptomonedas muestran señales de desconfianza: el Bitcoin registró una nueva baja y el Ethereum rompió otro piso, confirmando la búsqueda global de refugio en activos tradicionales.

Panorama general

Las reformas estructurales avanzan tanto a nivel nacional como en Santa Fe, con foco en la reforma laboral y en los cambios en el sistema de ART. Sin embargo, el frente económico sigue tensionado por la inflación creciente, la debilidad de las tasas reales, la presión cambiaria y la falta de reacción de los activos argentinos.

El desafío ahora no es solo aprobar leyes, sino transformar esos avances políticos en credibilidad económica sostenida, antes de que la inflación vuelva a ganarle la carrera a las tasas y a la confianza.