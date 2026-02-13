Claves del día: derrumbe financiero, venta de La Paulina, inversión de Honda y debate por topes en juicios laborales

Una tormenta perfecta financiera sacudió a los mercados internacionales y dejó secuelas inmediatas en la Argentina. El detonante fue el sólido dato de empleo en Estados Unidos, que reactivó la hipótesis de que la Reserva Federal mantendrá tasas altas durante todo 2026, sin aplicar recortes. El resultado: caída masiva de acciones, desplome de commodities, retroceso cripto y mercados emergentes otra vez bajo presión.

Wall Street en rojo y advertencia explosiva desde el mundo de la IA

En Wall Street se vivió otra jornada de ventas agresivas, especialmente en el sector tecnológico. La renuncia del jefe de salvaguardias de Anthropic —empresa creadora de Claude— agregó combustible al incendio: su advertencia de que “el mundo está en peligro” se viralizó y desató una liquidación en cascada de empresas de software.

El ajuste fue profundo: acciones con bajas de hasta 15%, presión sobre el Nasdaq y un renovado vuelo a la calidad que, paradójicamente, dejó pocos activos a salvo.

Commodities y criptomonedas: sin refugio

El mercado de commodities sintió con fuerza el cambio de expectativas sobre las tasas de la Fed.

El petróleo cayó 3,2%.

cayó 3,2%. Los metales preciosos y básicos retrocedieron con intensidad.

retrocedieron con intensidad. En Chicago, trigo, soja y maíz lograron cerrar en positivo, pero en Rosario los precios bajaron.

El mundo cripto volvió a sufrir: el bitcoin cayó 2,4% y Ethereum profundizó su derrumbe, acumulando una baja cercana al 60% en seis meses, desde los US$ 4.800 hasta los US$ 1.923.

Argentina: dólar mayorista bajo $1.400 y reservas estancadas

En el frente local, el mercado cambiario mostró señales mixtas.

El dólar oficial bajó a $1.417,46.

bajó a $1.417,46. El dólar mayorista perforó los $1.400 —algo que no ocurría desde septiembre pasado—.

perforó los $1.400 —algo que no ocurría desde septiembre pasado—. El dólar blue subió a $1.440.

subió a $1.440. El MEP y el contado con liqui retrocedieron.

La brecha entre oficial y blue quedó en 2%, mientras que la diferencia entre el CCL y el mayorista rondó el 5%.

El BCRA compró US$ 141 millones, pero perdió US$ 251 millones en reservas por la baja del oro y compensaciones comerciales. El diagnóstico es claro: compra divisas, pero las reservas netas no reaccionan.

El stock de depósitos en pesos y dólares se estanca. Con una inflación mensual del 3% y plazos fijos que pagan poco más del 2%, pequeños ahorristas optan por cancelar y volver al efectivo.

En la bolsa, el golpe fue severo: el Merval cayó 5,4% en pesos y los ADR argentinos en Nueva York retrocedieron hasta 8%. El riesgo país subió a 508 puntos básicos. Los bonos argentinos siguen fuera del radar internacional.

Saputo vende La Paulina: cambio de manos en el negocio lácteo

En el plano empresarial, la canadiense Saputo acordó vender el 80% de su división láctea en la Argentina a Gloria Foods por unos US$ 630 millones.

La operación incluye dos plantas industriales y marcas históricas como La Paulina, Ricrem y Molfino, con fuerte presencia en góndolas. Saputo —la empresa que más leche recibe en el país, con más de 3,5 millones de litros diarios en 2024/2025— obtendría ingresos netos estimados en US$ 400 millones tras impuestos.

El movimiento no es solo financiero: implica un cambio estratégico en el mapa lácteo argentino.

Honda invierte US$ 24 millones en Argentina

En contraste con la volatilidad financiera, Honda anunció una inversión de US$ 24 millones para fabricar cuatriciclos en su planta de Campana desde marzo de 2026. El modelo elegido será el TRX420FM.

La apuesta refuerza la presencia industrial en un contexto complejo para la manufactura nacional.

Industria en retroceso en Santa Fe

La producción manufacturera en Santa Fe cayó 9,8% interanual en diciembre de 2025 y 3,9% frente al mes anterior en términos desestacionalizados. El 68% de las ramas industriales registró bajas, confirmando un escenario de recesión sectorial.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá con el presidente de la Unión Industrial Argentina tras el conflicto con el Grupo Techint por la licitación de caños para Vaca Muerta, en un encuentro clave para analizar la crisis productiva.

Política santafesina: designaciones aprobadas y topes postergados

La Asamblea Legislativa de Santa Fe aprobó designaciones en el Ministerio Público de la Acusación, la Defensa Pública, el Tribunal de Cuentas y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios.

Sin embargo, el conflicto con la policía postergó el debate sobre la reforma de la ley orgánica de municipios, que incluía el tope salarial a concejales -entre otros aspectos en discusión-, y la fijación de límites a honorarios de peritos en juicios laborales respecto a cambios en el esquema con ART. Ambos temas generan resistencias incluso dentro del frente oficialista Unidos.

El cuadro general combina mercados globales en rojo, tasas altas en EE.UU., dólar argentino sin piso claro, reservas que no despegan, cambios estratégicos en el sector alimenticio, inversión automotriz y tensiones políticas en Santa Fe. Una jornada que mezcla finanzas, industria y poder, y que deja una sensación inquietante: la volatilidad no parece haber dicho su última palabra.