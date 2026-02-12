Alerta roja en el sur santafesino: nueva resistencia de la maleza Amaranthus

La Red de Manejo de Plagas (REM) de AAPRESID informó un hito crítico para la agricultura argentina: la primera resistencia confirmada de Amaranthus hybridus al herbicida sulfentrazone, perteneciente al grupo de inhibidores de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO). El hallazgo fue publicado oficialmente el 12 de febrero de 2026 y representa una alerta importante para los productores y técnicos que utilizan este herbicida como herramienta de manejo de malezas de hoja ancha, especialmente en soja y girasol.

La resistencia fue detectada en un lote de la localidad de Fuentes, en el sur de la provincia de Santa Fe. Productores observaron fallas de control tras aplicaciones de sulfentrazone, lo que motivó la recolección de semillas e investigaciones en condiciones controladas por un equipo integrado por investigadores de la FCA-UNR e IICAR-CONICET. Los ensayos de dosis-respuesta revelaron que mientras una población susceptible fue controlada con dosis menores a la recomendada, la población resistente mostró una supervivencia del 64,7 % incluso a la dosis de uso estándar.

Este hallazgo constituye el primer registro nacional de A. hybridus resistente a un herbicida preemergente inhibidor de PPO**. A nivel global, se han documentado poblaciones de esta especie con resistencia a varios grupos de herbicidas, pero hasta ahora, en Argentina sólo se había confirmado resistencia al postemergente fomesafen (2022). El antecedente regional más cercano de resistencia a sulfentrazone provenía de Bolivia en 2005.

Amaranthus hybridus, conocida comúnmente como yuyo colorado, es una maleza altamente prolífica y presente en más de 25 millones de hectáreas agrícolas en Argentina. Su capacidad de producir hasta 100.000 semillas por planta y su tolerancia a condiciones de sombreado la convierten en un desafío constante para los sistemas productivos.

Frente a este escenario, los especialistas de REM enfatizan la necesidad de diversificar estrategias de manejo, combinando herramientas químicas con prácticas culturales y mecánicas para reducir la presión de selección. Limpiar adecuadamente equipos, monitorear lotes de manera sistemática y evitar la dependencia de un solo modo de acción son recomendaciones clave para limitar la expansión de biotipos resistentes. Ensayos adicionales están en marcha para evaluar la respuesta de esta población a otros herbicidas PPO.