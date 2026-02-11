El Tesoro logró renovar deuda y “aspirar” pesos con rollover de 123%: ¿qué implica?

La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía dio a conocer el resultado de la licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, tanto en pesos como en dólares estadounidenses.

En total se recibieron ofertas por un valor efectivo de $11,51 billones y se adjudicaron $9,02 billones, lo que representa un rollover de 123,4% respecto a los vencimientos del período.

Total de ofertas y adjudicaciones:

* Ofertas recibidas: 9.051 (8.976 en pesos y 75 en dólares).

* Valor efectivo adjudicado: $9.024.120 millones.

El resultado muestra un nivel de participación significativo y una colocación mayor a los vencimientos, lo que permite al Tesoro refinanciar deuda sin necesidad de cancelar directamente una porción importante del stock.

Instrumentos adjudicados y tasas

La licitación incluyó una mezcla de instrumentos en pesos con distintas estructuras de rendimiento: tasa fija, ajustados por CER y a tasa variable (TAMAR).

* En pesos a tasa fija: Letras y bonos con vencimientos de abril de 2026 a enero de 2027 con TIREA nominal efectivas mensuales entre ~36% y casi 40%.

* Ajustados por CER: Bonos con vencimientos a mitad de 2026 y más allá, con TIREA entre ~5% y casi 9% anual.

* Tasa variable (TAMAR): Letras con márgenes sobre tasa de referencia que arrojaron rendimientos más altos, hasta ~46,5% TIREA.

* En dólares: Se adjudicó una letra vinculada al dólar con rendimiento en moneda estadounidense.

Contexto de mercado y política de tasas

Según reportó Ámbito Financiero, el resultado implicó para el Tesoro un “aspirado” de pesos significativo, dado que logró un rollover de casi 124%, aunque debió convalidar tasas cercanas al 40% nominal anual para lograrlo.

La elevada tasa promedio refleja la necesidad del Gobierno de hacer atractivos los instrumentos en un contexto de escasa demanda de pesos por parte de los inversores, que prefieren refugiarse en dólares o valores ajustados por inflación.

Además, en la misma jornada el Banco Central realizó una de las mayores compras de dólares en casi un año, lo que inyectó liquidez en moneda local que el Tesoro buscó absorber con la colocación de deuda.

Qué implica para la economía

La renovación de deuda por encima de 100% suele considerarse positiva porque evita que el Tesoro tenga que recurrir a cancelaciones con impacto fiscal inmediato.

Sin embargo, el costo financiero —medido por las tasas altas— implica un mayor gasto en intereses para el Gobierno.

En un contexto de inflación elevada y presión sobre el mercado de pesos, estos resultados muestran que el Tesoro logró estabilizar vencimientos a corto plazo, pero con un costo que refleja las condiciones de mercado actuales.