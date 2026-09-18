¿Por qué la cosecha que se viene puede cambiar el mapa de dólares de Argentina?

Resumen Ejecutivo La BCR proyecta que el agro generará un récord histórico de US$ 42.200 millones en exportaciones durante la campaña 2026/27.

proyecta que el agro generará un récord histórico de en exportaciones durante la campaña 2026/27. La cosecha total alcanzaría 155,8 millones de toneladas , consolidándose como la segunda mayor producción de la historia argentina pese a caer un 10% interanual.

, consolidándose como la segunda mayor producción de la historia argentina pese a caer un 10% interanual. El complejo soja liderará las divisas con US$ 22.000 millones , mientras el maíz logrará un máximo propio de US$ 10.100 millones .

liderará las divisas con , mientras el logrará un máximo propio de . El trigo aportará US$ 3.500 millones tras registrar la segunda mayor superficie sembrada en 17 años, con 6,95 millones de hectáreas.

El agro argentino podría aportar US$ 42.200 millones en exportaciones durante la campaña 2026/27, de acuerdo con las primeras proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De cumplirse el escenario planteado, el complejo agroindustrial alcanzaría un nuevo máximo histórico en generación de divisas.

La estimación adquiere relevancia porque se alcanzaría con una producción inferior al récord de la campaña anterior. La BCR proyecta una cosecha de 155,8 millones de toneladas, cerca de un 10% por debajo de las 172,4 millones de toneladas obtenidas en 2025/26, pero todavía suficiente para convertirse en la segunda mayor producción de la historia.

El valor exportado, en cambio, avanzaría hasta un nuevo máximo. Los US$ 42.200 millones proyectados superan los US$ 41.800 millones estimados para la campaña actual y también el récord registrado en 2021/22.

Cómo se repartirían los dólares del agro

La generación de divisas continuaría concentrada en los principales complejos exportadores argentinos.

El complejo soja explicaría aproximadamente US$ 22.000 millones, manteniéndose como el principal proveedor de dólares del sector.

El maíz aportaría unos US$ 10.100 millones, una cifra que, según la proyección, constituiría un máximo histórico para el cereal.

Por detrás aparecen el trigo, con exportaciones estimadas en US$ 3.500 millones, y el girasol, con otros US$ 3.400 millones.

En conjunto, las exportaciones de granos, aceites y subproductos alcanzarían 113 millones de toneladas, segundo mayor volumen registrado.

El dato que mira el mercado: más dólares aun con menor cosecha

La proyección de la BCR plantea una combinación relevante para las cuentas externas: menor volumen productivo respecto del récord anterior, pero mayor valor exportado.

La explicación se encuentra en la combinación entre los volúmenes previstos y el escenario de precios internacionales utilizado para la estimación. Por eso, la evolución de las cotizaciones de los principales commodities será una de las variables determinantes para el resultado final de la campaña.

Para la economía argentina, el dato tiene una importancia adicional: una mayor generación de divisas del complejo agroindustrial implica un mayor potencial de ingresos provenientes de exportaciones, aunque el monto efectivo dependerá finalmente de la producción obtenida, los precios internacionales y el ritmo de comercialización.

Maíz: un récord propio dentro de un año histórico

Entre los distintos complejos aparece un dato particularmente significativo: el maíz podría alcanzar US$ 10.100 millones de exportaciones, el mayor valor de su historia.

La producción proyectada para el cereal asciende a 67,5 millones de toneladas, convirtiéndolo en el principal cultivo en volumen dentro de la campaña.

La soja, en tanto, tendría una cosecha estimada en 47,8 millones de toneladas y continuaría liderando la generación de divisas gracias al peso de su cadena industrial y exportadora.

Trigo: segunda mayor superficie en 17 años

El trigo también presenta una señal relevante para la próxima campaña. La superficie sembrada alcanzó 6,95 millones de hectáreas, la segunda mayor de los últimos 17 años.

La producción estimada se ubica en 21 millones de toneladas, mientras que las exportaciones del complejo alcanzarían unos US$ 3.500 millones.

El dato muestra que la expansión del área sembrada no se limita a los cultivos de verano y aporta mayor disponibilidad de materia prima para exportación e industrialización.

El clima vuelve a ser la variable crítica

Las cifras todavía deben ser tomadas como una primera referencia y no como una proyección definitiva. La principal variable de riesgo es el clima.

Para los cultivos de verano, la BCR utilizó inicialmente rendimientos tendenciales, que serán ajustados a medida que avance la campaña y exista mayor información sobre el estado de los cultivos.

Por eso, el número que hoy concentra la atención del mercado —US$ 42.200 millones de exportaciones agroindustriales— todavía está sujeto a la evolución productiva y de los precios internacionales.

Si las condiciones climáticas acompañan, la campaña 2026/27 podría dejar un doble dato para la economía argentina: 155,8 millones de toneladas de producción, segunda mayor cosecha de la historia, y un ingreso potencial de US$ 42.200 millones por exportaciones agroindustriales, nuevo máximo histórico.