Alto Rosario va por más: Elsztain anunció permisos y vuelve a escena el proyecto de cuatro torres

Alto Rosario vuelve a ocupar un lugar en la agenda de los grandes desarrollos inmobiliarios de la ciudad. Eduardo Elsztain, presidente y CEO de Grupo IRSA, confirmó que la compañía obtuvo los permisos necesarios para avanzar con la ampliación del complejo, dentro del predio del Parque Scalabrini Ortiz.

El anuncio llegó después del coffee break en el marco de una nueva edición de Endeavor, cuando el empresario tomó la palabra durante el encuentro y presentó novedades sobre los planes de expansión de la compañía en Rosario. La confirmación de las autorizaciones aporta un dato concreto a una iniciativa que tenía antecedentes de negociaciones entre privados.

La noticia vuelve a poner el foco sobre el proyecto de cuatro torres asociado al shopping. Contar con permisos permite avanzar con el proyecto aunque no anunció cuándo se inician las obras. De todas formas, Irsa avanzó sobre la subdivisión en cuatro los terrenos. Le faltará ahora que el grupo envíe los proyectos que piensan levantar al Concejo municipal.

Ecos365 había anticipado el 25 de marzo de 2025 que un empresario rosarino negociaba quedarse con el desarrollo previsto por IRSA: cuatro torres con cocheras sobre calle Thedy. Aquella información señalaba que algunos interesados habían desistido por el porcentaje de tierra que debían ceder y que otro actor local había presentado una propuesta. La aprobación pendiente era la de Coto, copropietaria del terreno como había anticipado Ecos365.

Para el mercado inmobiliario, el interés está en el alcance que finalmente tendrá la intervención. Un desarrollo de esta naturaleza agregaría construcción y movimiento a un predio que ya concentra actividad comercial. Su impacto dependerá de las superficies autorizadas, los usos previstos y las etapas que defina la compañía, detalles que no aparecen en el extracto disponible del anuncio.

Ahora, la novedad que Elsztain puso sobre la mesa es la obtención de los permisos para ampliar Alto Rosario. El siguiente dato que espera el sector es cuándo esas autorizaciones se convertirán en obras.