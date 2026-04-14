Claves del día: empresas cruzan a Brasil, cae un gigante, sube el dólar rulo y el mundo tiembla por petróleo

En un contexto económico desafiante, empresas santafesinas buscan ampliar horizontes comerciales en Brasil, participando desde este martes en la Expo Apras de Curitiba, uno de los eventos más relevantes del supermercadismo del sur brasileño. Con una proyección de 12.000 visitantes por día, la feria se presenta como una plataforma estratégica para ingresar al competitivo mercado del estado de Paraná.

La misión comercial, organizada por Came y PromArgentina, incluye rondas de negocios con entre 40 y 50 compradores brasileños de primer nivel. El presidente de Came, Ricardo Diab, destacó el crecimiento del evento y la oportunidad concreta de generar acuerdos, especialmente para el sector alimenticio santafesino, que goza de una valoración positiva en Brasil, aunque enfrenta el desafío de competir en precios y condiciones.

En paralelo, el mundo empresario rosarino se vio sorprendido por la muerte de Raimundo “Coco” Cassinerio, figura clave del retail santafesino. Fundador de un grupo que marcó época con cadenas como Reina Elena y Mega, dejó un legado de innovación.

Por otra parte, la firma de calzado Viamo ingresó en concurso preventivo con un pasivo superior a los $424 millones, en un proceso judicial de gran magnitud. La empresa acumula además cheques rechazados por más de $85 millones, reflejando las dificultades financieras que atraviesa.

En el frente macroeconómico, el ministro de Economía, Luis Caputo, en su paso por la Bolsa de Rosario donde participó de la presentación del libro de Salvador Di Stefano, anticipó que la inflación de marzo superará el 3%. El dato oficial del Indec, que se conocerá este martes, en un contexto donde las tasas de interés siguen cayendo y erosionan el poder adquisitivo de los ahorros en pesos.

A su vez, las recientes medidas del Banco Central para frenar operaciones especulativas generaron un efecto inesperado: la brecha entre el dólar contado con liqui y el MEP superó el 4%, alcanzando su nivel más alto en un año. El endurecimiento del “rulo” financiero —que permitía ganancias rápidas mediante arbitraje cambiario— elevó la tensión en el mercado.

Mientras tanto, el escenario internacional sumó volatilidad. La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, con amenazas de bloqueo en el estrecho de Ormuz, disparó el precio del petróleo hasta los US$ 105 por barril, aunque luego retrocedió a US$ 97,50 tras señales de reanudación del diálogo. Esta dinámica impactó en los mercados globales, con subas en Wall Street, caída del dólar a nivel internacional y movimientos dispares en commodities.

En Argentina, el dólar mostró comportamientos mixtos: suba del blue, baja en los financieros y una brecha creciente en algunos segmentos. Al mismo tiempo, los bonos soberanos continuaron en alza, reduciendo el riesgo país al nivel más bajo en siete semanas.

El panorama se completa con el desembarco de la marca italiana Intimissimi en el país, que abrirá su primer local en el shopping Alto Palermo, reflejando que, pese a la incertidumbre, Argentina sigue siendo un mercado atractivo para algunas inversiones internacionales.

Con inflación persistente, tasas en baja, tensiones cambiarias y un mundo inestable, la economía argentina navega entre oportunidades externas, crisis internas y expectativas de un cambio de rumbo que aún está por confirmarse.