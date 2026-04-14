Productores ponen la lupa en temas estructurales: ¿qué reclama el agro santafesino?

La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) llevó adelante su reunión de Consejo Directivo correspondiente al mes de abril, donde se analizaron avances en la agenda gremial y productiva, en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la competitividad del sector agropecuario.

Durante el encuentro, uno de los ejes centrales fue el seguimiento de las gestiones institucionales que la entidad viene desarrollando tanto a nivel provincial como nacional. En este sentido, se destacó la continuidad del diálogo con autoridades y organismos, con el objetivo de canalizar las principales problemáticas que afectan a los productores y avanzar en soluciones concretas.

La entidad puso especial foco en temas estructurales que condicionan el desarrollo del agro santafesino, como la presión impositiva, la infraestructura productiva y la necesidad de reglas claras que aporten previsibilidad. Estos puntos forman parte de una agenda que CARSFE impulsa de manera sostenida junto a otras entidades del sector, buscando incidir en políticas públicas que mejoren las condiciones de producción.

Asimismo, se analizaron los avances de las distintas comisiones técnicas, que continúan trabajando en áreas estratégicas como ganadería, lechería, ambiente e infraestructura. Este trabajo técnico es clave para respaldar los planteos gremiales con información y propuestas concretas, que luego son elevadas a ámbitos de decisión.

Otro aspecto relevante fue la articulación con Confederaciones Rurales Argentinas, donde se canalizan muchas de las iniciativas y reclamos del sector a nivel nacional. En este marco, se busca fortalecer la representación del interior productivo en los debates sobre políticas agropecuarias.

Desde la entidad remarcaron la importancia de sostener una agenda activa que combine la defensa gremial con propuestas productivas, en un escenario donde el agro continúa siendo un pilar clave de la economía regional y nacional. Además, se reafirmó el compromiso de seguir trabajando junto a las sociedades rurales de base, con el objetivo de mantener una representación federal y cercana a las necesidades de cada región.