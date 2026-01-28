Hallazgo bien argento: aíslan una cepa estratégica para la producción avícola

Un equipo conjunto de investigadores del INTA Balcarce y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) logró aislar y caracterizar una cepa autóctona de Lactobacillus reuteri con potencial probiótico, un avance que abre nuevas alternativas para mejorar la sanidad y eficiencia de la producción avícola en Argentina.

Un hallazgo adaptado al entorno local

El aislamiento de esta bacteria probiótica fue posible gracias al análisis de muestras del tracto intestinal de pollos parrilleros Cobb 500 criados en condiciones comerciales en el sudeste bonaerense, en el partido de Tandil. Esta cepa nativa ha demostrado características de resistencia y versatilidad, incluyendo su capacidad de sobrevivir en rangos de temperatura amplios, resistir medios biliares al 0,15 % y tolerar ambientes ácidos (pH 2), similar al estómago del animal.

Para el equipo de investigación, liderado por especialistas del INTA y la UNCPBA, contar con una cepa adaptada al ambiente productivo local representa una oportunidad estratégica para desarrollar probióticos más eficaces en campos nacionales, donde hoy el mercado depende en gran parte de probióticos importados que fueron formulados para otras especies o condiciones productivas distintas.

Probióticos: beneficios para la sanidad avícola

Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, pueden aportar beneficios para la salud del hospedador. En producción animal, su uso apunta a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y desplazar patógenos nocivos, todo ello sin generar residuos químicos en carne o huevos ni favorecer la resistencia antimicrobiana asociada a los antibióticos.

Las bacterias del grupo Lactobacillus —en particular L. reuteri— son candidatas ideales por su seguridad y adaptación al tracto gastrointestinal, y por su capacidad de producir reuterina, una sustancia con potente efecto antimicrobiano que inhibe el crecimiento de bacterias patógenas relevantes para la avicultura.

Implicancias para el sector

La incorporación de probióticos nacionales desarrollados a partir de cepas locales puede traducirse en beneficios concretos para productores y empresas del sector avícola argentino:

* Reducción de costos al disminuir la dependencia de insumos importados.

* Mejor adaptación biológica de los suplementos probióticos a las condiciones productivas locales.

* Fortalecimiento de la sanidad aviar, en un mercado con múltiples desafíos sanitarios y normativos.

Este desarrollo científico se enmarca dentro de los esfuerzos del INTA para generar soluciones que respondan a las necesidades de la producción primaria argentina, potenciando herramientas de sanidad animal que favorezcan la productividad, la sostenibilidad y la competitividad del sector avícola nacional.