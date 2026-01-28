Importaciones: mientras hay controles, las empresas exigen chequeos previos

El Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, reforzó el monitoreo de productos importados una vez que estos ya están disponibles en comercios y puntos de venta. La medida apunta a verificar que las mercancías cumplan con las especificaciones técnicas y los estándares exigidos, y en caso contrario pueden ser retiradas de circulación.

Este accionar forma parte de una política general del Ministerio de Economía de facilitar el ingreso de bienes al país, eliminando trámites previos considerados engorrosos y promoviendo una mayor apertura comercial, tal como se evidenció con varias simplificaciones de requisitos técnicos en importaciones en los últimos meses.

Los controles no se trabajan como barreras a la importación, sino como verificaciones posteriores al arribo de productos. Según fuentes oficiales, se prioriza monitorear en locales de venta que bienes como electrodomésticos cumplan con las normas técnicas requeridas; de lo contrario, se procede a su retiro.

Críticas del sector privado: “insuficiente y tardío”

Las cámaras empresarias más perjudicadas por la competencia externa manifestaron su desacuerdo con este enfoque. Para representantes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), los controles actuales son solo “operativos simbólicos” y no representan una fiscalización rigurosa ni generalizada.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), empresarios señalaron que no observan controles efectivos que realmente impacten en el mercado, y que estos esfuerzos resultan poco visibles para sus asociados.

Un punto central de las críticas es que, según varios dirigentes, la verificación cuando el producto ya está distribuido no evita prácticas de deslealtad comercial. Sostienen que las inspecciones deberían llevarse a cabo antes de que las importaciones lleguen al país para impedir irregularidades y competencia desleal desde su origen.

Respuesta del sector frente a problemas de dumping

Como herramienta para enfrentar presuntas prácticas comerciales desleales, las cámaras empresarias pueden presentar denuncias ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior por importaciones que se vendan a precios muy por debajo de los valores del mercado de origen (posible dumping).

En los primeros días de este año ya se presentaron reclamos relacionados con rulemanes y lavarropas provenientes de China, y en 2025 se iniciaron investigaciones por productos como hornos eléctricos, tubos de aluminio, calzado y discos de aluminio. Si estos procedimientos prosperan, podrían derivar en la aplicación de derechos extraordinarios conforme a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Implicancias e impacto

La dinámica entre una política de apertura —reduciendo barreras al ingreso de mercaderías— y una fiscalización ex post genera tensiones con sectores de la industria y el comercio que compiten con importados.

Muchos empresarios sostienen que los controles posteriores no resuelven problemas estructurales como la competencia desleal o el contrabando, y piden mecanismos más efectivos antes de que las mercaderías se distribuyan en el mercado interno.