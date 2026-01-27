Lácteos: repuntan ventas en Argentina por un mejor equilibrio entre oferta y precios

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) difundió su informe sobre las ventas de productos lácteos en el mercado interno en diciembre de 2025, basándose en los datos del panel industrial conforme a la Resolución 230/16 de la Dirección Nacional Láctea (DNL) y estadísticas históricas.

Según este relevamiento, si bien se observan indicios de recuperación respecto a la dinámica de meses previos, la actividad no logra consolidarse en niveles similares a los previos a la fuerte contracción de consumo que afectó al sector en 2024.

El desempeño mensual de las ventas medido en volumen y en litros de leche equivalente (LLEq) continúa mostrando cifras por debajo de algunos picos históricos, reflejando aún la fragilidad del mercado doméstico ante un contexto económico complejo.

Cómo evolucionó el mercado interno

El informe detalla que las ventas de productos lácteos durante diciembre reflejaron una recuperación respecto a varios meses de contracción, impulsada principalmente por algunos grupos de productos como quesos y variedades de menor precio unitario que ganaron participación en las decisiones de compra de los consumidores. No obstante, otros rubros, como leches fluidas y productos de mayor valor agregado, aún arrastran niveles de ventas más bajos y una recuperación más lenta.

Según OCLA, los datos de ventas mensuales muestran que la caída que se observó a lo largo de gran parte del 2024 comenzó a atenuarse gradualmente durante 2025, aunque el nivel general de ventas todavía se ubica por debajo de lo observado en 2023, el último año previo a la fuerte contracción del consumo.

Dinámicas por producto y tendencias recientes

* Quesos —tradicionalmente el principal destino de la leche en términos de volumen y valor— exhibieron una recuperación más consistente en el mercado interno, aunque muchas veces alcanzada resignando precio frente a la presión de la demanda.

* Leches fluidas —ya sea refrigeradas o no— registraron menores niveles de venta en comparación con años anteriores, manteniendo una trayectoria descendente de largo plazo que solo muestra atisbos de estabilización.

* Productos de valor agregado como yogures y postres continuaron con una recuperación más heterogénea, dependiendo de la elasticidad del precio y la capacidad de oferta de las industrias.

Además, el reporte subraya que las ventas acumuladas del año mejoraron respecto al 2024, pero no alcanzan aún a compensar la caída del mercado interno observada en ese período de ajuste.

Interpretación económica y desafíos del sector

El análisis de OCLA sugiere que este repunte parcial obedece en parte a una desaceleración en el ritmo de aumento de los precios de los productos lácteos, lo que alivió en parte la demanda doméstica en un contexto de ingresos reales deprimidos. Esa dinámica permitió cierta recomposición del volumen vendido, aunque con algunos rubros aún rezagados.

Sin embargo, el desafío para las cadenas lácteas continúa siendo cómo lograr una recuperación sostenida del mercado interno que acompañe la mejora en la producción —que en 2025 alcanzó niveles históricos— y al mismo tiempo estabilizar precios en un entorno de elevada inflación y presión de costos.

Conclusión

El informe de OCLA sobre las ventas de productos lácteos en el mercado interno de diciembre de 2025 muestra una tendencia incipiente de recuperación tras la prolongada contracción, con mejoras en algunas categorías y un mejor equilibrio entre oferta y precios.

Sin embargo, los niveles de consumo y ventas aún no vuelven a los valores previos a la crisis de 2024, y los desafíos estructurales —como la recuperación del poder adquisitivo y la reactivación de la demanda doméstica— siguen siendo temas centrales para la cadena láctea argentina.