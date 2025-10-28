La Fed abre las puertas a las fintech, el Reino Unido avanza en tokenización y Visa se mete en DeFi

El panorama geopolítico de las criptomonedas parece estar viviendo un reacomodamiento impensado hace apenas unos meses. Cuando todo indicaba que Oriente, con China a la cabeza, se llevaba el mundo por delante con sus innovaciones y campos de prueba, Occidente parece haberse despertado de una larga siesta. De repente, vemos un giro de 180 grados. ¿Qué está pasando? Estamos presenciando una sinergia notable entre el Reino Unido y Estados Unidos para, finalmente, sentar las bases de una adopción financiera seria y actualizada. Mientras tanto, desde China, donde antes solo había certezas, ahora emergen dudas y frenos inesperados.

El despertar británico: de la prohibición a la tokenización

El epicentro de este cambio es, sin duda, el Reino Unido. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), que hasta hace poco mantenía una postura bastante restrictiva, ha dado señales contundentes que marcan un antes y un después. ¿La más importante? El levantamiento de la prohibición sobre las notas negociadas en bolsa (ETN) de criptomonedas. Esto no es un dato menor; es un reconocimiento oficial de que la industria ha madurado y que los productos de inversión basados en cripto ya no son ese "Salvaje Oeste" incomprensible que muchos reguladores pintaban.

Naturalmente, los gigantes financieros no durmieron. BlackRock, siempre atento, aprovechó la voltereta para lanzar su propio producto cotizado (ETP) de Bitcoin en suelo inglés. Es una señal clara: donde hay regulación seria, aparece el capital institucional.

Pero la cosa no termina en los ETPs. La FCA fue más allá y publicó una hoja de ruta para ayudar a los gestores de activos a adoptar la tecnología blockchain. ¿El objetivo? La tokenización de fondos. Esto significa, en criollo, tomar un fondo de inversión tradicional y "atomizarlo" en miles de pedacitos digitales (tokens) que se pueden comprar y vender en una blockchain. ¿Las ventajas? Una liquidez que hoy es impensada, la posibilidad de fraccionar la propiedad y una transparencia total en las operaciones. Es el futuro del mercado de capitales, y la FCA quiere que Londres sea protagonista.

Sin embargo, el verdadero plato fuerte de la estrategia británica es la regulación de las stablecoins. El Banco Central inglés (BoE) anunció que iniciará una consulta pública sobre el tema en noviembre. No es una consulta para ver "qué onda"; el objetivo es tener regulaciones vigentes para las stablecoins para finales del próximo año.

Este avance, claro está, no surge de un repollo. Grupos pro-cripto como CryptoUK, que nuclea a las empresas del sector en el país, han mostrado su apoyo público. Su argumento es simple y directo: el sector cripto es global y la competencia es feroz. El Reino Unido no puede quedarse atrás de lo que está haciendo Estados Unidos.

Y aquí viene lo interesante: no están inventando la pólvora. El modelo a seguir, según todos los informes, es la famosa Ley GENIUS estadounidense, de la que tanto hemos hablado. El Tesoro británico, viendo que se les escapaba la tortuga, presionó al Banco Central para que acelerara el paso. Quieren un marco donde los emisores de stablecoins deban mantener reservas sólidas, como bonos o letras del Estado, garantizando así la estabilidad del sistema.

¿Por qué tanto apuro? El propio titular del BoE, Andrew Bailey, lo dejó claro en una columna de opinión en el Financial Times: las stablecoins pueden ayudar a reducir la dependencia del Reino Unido de los bancos comerciales tradicionales. Es un cambio de paradigma que viene desde la cúpula.

Estados unidos pisa el acelerador

Cruzando el Atlántico, la sintonía es total. La administración Trump ha mostrado una adhesión casi completa al ecosistema, y las acciones hablan más que las palabras. La Reserva Federal (Fed) acaba de soltar una noticia que podría cambiar las reglas de juego para las empresas de tecnología financiera, incluidas las del mundo cripto.

¿De qué se trata? La Fed está considerando implementar un nuevo tipo de cuenta de pago. Hoy por hoy, solo los grandes bancos e instituciones financieras tienen acceso directo a los servicios de pago de la Fed a través de las "cuentas maestras". Esto deja afuera a la mayoría de las fintech y empresas cripto, obligándolas a depender de esos mismos bancos que, muchas veces, les ponen barreras de entrada.

Esta barrera no es técnica, es fundamentalmente política. Mantiene el poder del sistema de pagos en manos de un oligopolio bancario. Al proponer estas "cuentas de pago", la Fed estaría, en la práctica, democratizando el acceso a los rieles financieros del país.

Estas nuevas cuentas otorgarían acceso completo a las empresas más chicas que quieran usar los servicios de la Fed. Sería un espaldarazo monumental para integrar a la industria cripto directamente en el sistema bancario central. Es un golpe directo a la burocracia bancaria.

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, fue explícito y no dejó lugar a dudas: "Creo que podemos y debemos hacer más para apoyar a quienes están transformando activamente el sistema de pagos". Esto no es un gesto de buena voluntad; es un esfuerzo estratégico para integrar a las fintech y a las empresas de pagos cripto en el sistema financiero tradicional de una vez por todas.

El freno de mano de china y las noticias del ecosistema

¿Y qué pasa en Oriente mientras Occidente acelera? Sorprendentemente, China, que parecía comerse el mundo, puso el freno de mano. Las noticias alentadoras de hace unos meses, centradas en su innovador campo de pruebas en Hong Kong, se transformaron en negativas.

Gigantes como Ant Group o JD.com han suspendido sus planes para emitir stablecoins en Hong Kong. ¿La razón? El Banco Popular de China (su banco central) expresó públicamente su "preocupación" por las monedas digitales controladas de manera privada e instó a pausar las iniciativas.

Esto es un golpe durísimo para las ambiciones de Hong Kong de convertirse en un hub cripto global. Es el juego del ida y vuelta. Mientras Occidente parece haber encontrado claridad después de un período brumoso, ahora las dudas atacan a Oriente. La tortilla, definitivamente, se dio vuelta.

Mientras las potencias mueven sus fichas, el ecosistema no se detiene:

En nuestra región, Mercado Libre y Nubank (dos de las tres empresas más grandes de Latam) siguen mostrando confianza y mantienen Bitcoin en sus reservas corporativas. La empresa de Galperín, por ejemplo, posee más de 570 BTC, con ganancias que superan el 170%. Nubank, por su parte, mantiene en secreto el valor exacto de su reserva.

Una noticia que resonó fuerte: Donald Trump terminó por indultar a Changpeng Zhao (CZ), el fundador de Binance. CZ había sido condenado a cuatro meses de prisión por fallas en los controles antilavado de la plataforma que permitieron transferencias vinculadas a actividades ilícitas.

Coinbase le hizo un pedido formal al Tesoro estadounidense: solicitó que el gobierno empiece a usar análisis blockchain e Inteligencia Artificial para frenar el delito financiero en el criptoespacio. Una forma de decir: "tenemos las herramientas, úsenlas para disuadir la actividad ilícita".

Tether (USDT) sigue rompiendo récords. Anunció el registro del usuario número 500 millones. Su CEO, Paolo Ardoino, lo calificó como "el mayor logro de inclusión financiera de la historia". Ardoino también está en pie de guerra contra las big tech por el control de la IA, lanzando su propio ecosistema (QVAC) que pretende "devolver el control de la tecnología a las personas".

El aprendizaje de la semana: Preservar valor. A menudo confundimos preservar valor con inmovilizar capital, con "quedarse quietos". Pero la verdadera preservación se trata de mantener el poder adquisitivo de ese capital a lo largo del tiempo. En un entorno como el nuestro, donde la inflación, los ciclos económicos y las decisiones políticas erosionan el ahorro, proteger lo construido es una forma de inteligencia financiera. Como se dice en la jerga: no siempre gana quien más gana, sino quien menos pierde poder adquisitivo. Preservar valor es, en definitiva, entender el tiempo como un activo más.

La movida silenciosa de Japón No solo EE.UU. y el Reino Unido están en esta sintonía. En Asia, Japón también da señales. La Agencia de Servicios Financieros (FSA) está preparando una revisión de las regulaciones nacionales que podría, por primera vez, permitir a los bancos adquirir y mantener criptomonedas con fines de inversión. Es otro mercado gigante que se abre.

La convergencia: VISA mira los préstamos defi Quizás el indicador más claro de la convergencia entre finanzas tradicionales y digitales viene de Visa. El gigante de los pagos está analizando seriamente el sistema de préstamos DeFi para modernizar sus propios modelos de concesión de crédito mediante stablecoins. La estrategia es clara: integrarse con protocolos nativos para crear mercados de crédito globales, automatizados.

Imaginen un mercado de crédito global que no cierra nunca. Que no depende de la apertura de un banco en Nueva York o Londres. Un sistema automatizado donde se pueden otorgar préstamos a cualquier hora, cualquier día del año. Eso es lo que Visa está explorando. Si esto se concreta, sería un antecedente tremendo en la fusión de los dos mundos.