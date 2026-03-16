Europa acelera su transformación financiera con nuevos proyectos de tokenización y liquidación en euros digitales

Mientras en los despachos de Washington los legisladores parecen atrapados en un laberinto burocrático sin salida, la Unión Europea decidió que ya no quiere esperar a nadie. ¿Es posible que estemos presenciando el desplazamiento definitivo de Estados Unidos como eje de la innovación financiera global?

El escenario actual es, cuanto menos, paradójico. Por un lado, la potencia norteamericana se encuentra en medio de una nueva guerra interna donde la Ley CLARITY sigue juntando polvo en los cajones del Congreso. Por otro, Europa aparece con un plan maestro para tokenizar sus mercados financieros mayoristas.

¿Qué significa esto para el resto del mundo? La respuesta es simple: quien golpea primero, golpea dos veces. Europa no solo está redactando normas, sino que está construyendo la infraestructura necesaria para que el euro digital sea el ancla de la economía del futuro.

El despertar de un gigante financiero en el viejo continente

La hoja de ruta europea se apoya en dos pilares que prometen cambiar las reglas del juego: Appia y Pontes. No son simples nombres de fantasía, sino iniciativas vinculadas para conformar un ecosistema financiero tokenizado y robusto, anclado firmemente en el dinero del banco central.

Pontes será la solución de liquidación basada en tecnología de registro distribuido (DLT) del Eurosistema. Su objetivo es ambicioso: permitir que las transacciones de mercado se liquiden en euros digitales a través de redes interoperables para el tercer trimestre de 2026.

Por su parte, Appia funciona como el marco estratégico más amplio. Como bien señaló Piero Cipollone del BCE, se está construyendo un camino desde el sistema financiero actual hacia los mercados tokenizados del futuro. ¿Estamos listos para ver un mercado donde la intermediación tradicional sea solo un recuerdo?

Esta aceleración europea no es casualidad. Mientras Donald Trump intenta sacudir a los bancos estadounidenses para que cedan terreno y permitan el avance de la Ley CLARITY, el bloque europeo ya está ejecutando su fase piloto. La competencia ya no es solo con China.

Bancos europeos vs. estadounidenses: una brecha que se agrava

La diferencia de actitud entre las entidades financieras de ambos lados del Atlántico es abismal. Mientras en Estados Unidos los bancos están en pie de guerra contra el sector cripto, en Europa la integración ya es una realidad palpable que avanza a paso firme.

El banco suizo Amina marcó un hito al convertirse en el primero en unirse a una plataforma de liquidación blockchain bajo el régimen piloto de la Unión Europea. Esto no es un experimento menor; es la integración real de criptoactivos con los mercados de capitales tradicionales.

Pero no se detiene ahí. Gigantes de la banca tradicional como Société Générale-FORGE ya habilitaron su stablecoin, la EURCV, en la red Stellar. ¿Por qué una entidad tan conservadora daría este paso? Porque entienden que el euro tokenizado es la herramienta necesaria para la liquidez moderna.

Esta situación nos lleva a una pregunta inevitable: ¿por qué los bancos estadounidenses siguen dando vueltas? Chris Giancarlo, ex titular de la CFTC, fue tajante al respecto. Los bancos norteamericanos necesitan claridad normativa incluso más que las propias empresas cripto para no quedar obsoletos.

El riesgo de la inacción y los nuevos hitos del ecosistema

La industria no va a detenerse a esperar que el Senado estadounidense se ponga de acuerdo. La innovación en los pagos sigue su curso y las instituciones que no inviertan ahora por falta de normas claras perderán la carrera global de manera definitiva e irreversible.

Mientras tanto, los grandes jugadores siguen moviendo sus piezas. Strategy está en camino a superar a BlackRock en tenencias de Bitcoin, pudiendo alcanzar el hito del millón de BTC más rápido de lo previsto. Esto demuestra que la acumulación estratégica no conoce de fronteras ni de esperas.

Incluso en el sector de la minería, empresas como Canaan han aumentado sus tenencias a niveles récord, a pesar de las condiciones desafiantes del mercado. Esta es la ventaja del que puede esperar; la paciencia estratégica favorece a quien no decide por urgencia sino por visión.

En el Reino Unido, la postura también parece flexibilizarse. El Banco Central se muestra abierto a formas alternativas de gestionar riesgos en stablecoins, más allá de los simples límites de tenencia. Es una señal clara de que la regulación está madurando hacia la flexibilidad.

Finalmente, el Nasdaq no se queda atrás en esta carrera por la eficiencia. Al asociarse con Backed y Seturion, la segunda bolsa más grande del mundo busca conectar la infraestructura tradicional con redes blockchain para la tokenización de acciones. El control de los emisores ahora se encuentra con la transparencia de la red.

¿Seguirán los bancos estadounidenses mirando desde afuera mientras el resto del mundo redefine el dinero? El tiempo no es neutral y, en este tablero, cada segundo de duda es un terreno fértil que Europa y Asia están más que dispuestos a ocupar.