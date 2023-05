800.000 dudas y un prófugo

¿Qué harías si tenés 20 años y 800 mil usd en cripto para hacer lo que quieras? Esto se debe estar preguntando Federico Jaime, un chico de Lanús que supuestamente defraudó con una maravillosa jugada al exchange argentino Buenbit.

El plan maestro de Jaime consistió en usar montón de prestanombres para sacar muchos créditos al mismo tiempo con un bot desarrollado específicamente para eso. Según está investigando el Departamento de Ciberdelitos de la Federal e Interpol, los fondos fueron desviados a distintas cuentas y todos los préstamos se hacían con la misma billetera virtual como garantía. Esta historia viene desde finales del año pasado, cuando desde la firma cripto denunciaron la maniobra.

Hace apenas dos meses empezaron a desarticular la banda. Primero allanaron la casa de Jaime y, claro, ya se había fugado: primero pasó por Francia, después cayó en Italia. Ahora, nadie sabe dónde está ni si se va a entregar porque, en el medio, el abogado que lo representaba renunció a su defensa.

Los operativos siguieron con requisas en las casas de las personas que prestaron sus nombres. Son todos de Miramar, tienen diferentes edades y, por ahora, no se sabe cómo hizo para juntar tanta gente de esa ciudad. Misterio.

El botín tiene un número brindado por los investigadores pero negado públicamente por Federico Ogue, CEO de Buenbit: USD 800.000. Todavía quedan conocer los resultados de las pericias que les hicieron a 15 dispositivos que secuestró la Federal de los domicilios de los detenidos.

Una buena

Medio out of context de lo que venimos hablando arriba, pero ya que estamos acá no queremos dejar pasar un proyecto muy interesante que se está gestando en el país para reunir protocolos de Cardano en un fondo de inversión.

La idea es replicar el índice S&P500, pero en plan Cardano. El primer producto, justamente, se llamará Cadano Index. “De la misma forma que el S&P500 reúne a 500 empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, el Cardano Index estará compuesto por los 20 o 30 protocolos más representativos del ecosistema de Cardano”, aseguró Diego Mack, uno de los creadores del proyecto.

Actualmente, están en la primera fase del proyecto. La misma, como base, busca desarrollar contratos inteligentes necesarios para el Index en donde se van a alojar los principales protocolos de Cardano, como MuesliSwap, Meld, Liqwid, Aada o WMT, entre otros.

Por ahora y hasta que se llegue a una tercera fase, la iniciativa estará disponible sólo para usuarios de la red Cardano. Mack dijo que la idea es que, si todo sigue bien, para 2024 o 2025 se abra una tercera fase en la que la participación “será más abierta, a través de puentes que logren conectar las diferentes blockchains”.

Ordenando

Cerramos este bloque con otra buena noticia, porque la Afip tuvo la brillante idea de reunir toda la información y resoluciones referidas a la economía digital en un sólo apartado dentro de su página.

Para ver todo lo que nuclea la entidad estatal en relación a las plataformas electrónicas y digitales, podés ingresar en el link que te dejamos acá.

Sucesos del ecosistema cripto

-El fantasma de la B cripto: el exchange Bittrex se presentó en quiebra tras declarar más de 100.000 acreedores con pasivos que rondan los USD 1.000 millones.

-Grayscale presentó un permiso de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense para tres nuevos fondos cotizados en bolsa, todos en criptomonedas.

-Binance está mirando con cariño a Reino Unido por una posibilidad de que se regule la actividad en ese territorio. Aseguran que este volantazo se debe a las medidas restrictivas contra las criptomonedas que se vienen acentuando en Estados Unidos.

-Se puso en marcha, en China, un centro de innovación blockchain que formará a 500.000 personas en la materia.

-Vuelven a agarrar la pala: tras más de un mes paralizado, el mercado de criptomonedas Paxful vuelve a operar tras un escándalo en el que el CEO y uno de los cofundadores de la plataforma se acusaron mutuamente de malversación de fondos.

-Le siguen pegando a Estados Unidos y esta vez fue el turno de Coinbase. Su CEO, Brian Armstrong, estuvo de visita en Emiratos Árabes Unidos para tantear qué onda el lugar, pensando en un “potencial centro estratégico” para operaciones internacionales y lanzó: “Si hablamos de claridad regulatoria, Estados Unidos corre de atrás”.

-Los validadores de Ethereum levantaron USD 46 millones en la primera semana de mayo gracias a un aumento de las tasas de recompensa por staking.

-QuadrigaCX es un exchange que quebró hace más de cuatro años y recién ahora está pudiendo devolver algo de lo que perdieron sus ahorristas. De todos modos, desde el bufet de abogados que representa a la firma anticiparon, sin dar cifras fijas, que sólo pudieron recuperar “una parte” de los USD 160 millones que deben.

Estados

Brasil: A un mes del anuncio, el Banco Central reculó y ahora impide la participación de empresas de criptomonedas en el proyecto piloto del real digital.

Estados Unidos: La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) propuso una normativa de custodia específica para clientes asesores y desde la comisión de Servicios Financieros salieron con los tapones de punta: en una carta dirigida a la secretaria de la entidad, Vanessa Countryman, señalaron que la iniciativa impondría “normas de custodia a entidades que ya tienen sus prácticas de custodia reguladas por otro regulador”. “Esto socavaría la función más básica de los bancos: la custodia de efectivo", agregaron.

Otra que salió a pegarle a la SEC fue la Cámara de Comercio, que tildó de “desordenadas” a las medidas que viene impulsando el organismo para regular las criptomonedas y los activos digitales.

Canadá: La vicegobernadora del Banco Central, Carolyn Rogers, anunció que lanzarán una consulta popular para saber qué esperan los ciudadanos de una eventual CBDC: “Queremos saber qué valoran más los canadienses en cuanto al diseño de un dólar digital para garantizar que este activo pueda satisfacer sus necesidades”.

Bancos e instituciones financieras

Deloitte sumó tecnología blockchain para que sus clientes guarden credenciales de verificación en una única billetera digital, con el fin de agilizar los procesos de verificación.

Con Goldman Sachs a la cabeza, un grupo de firmas top mundiales están poniendo en marcha la red de blockchain Canton, específica para instituciones financieras.