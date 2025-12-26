Gobierno oficializó un aumento para jubilaciones y pensiones: ¿de cuánto será?

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó esta semana el primer aumento del año para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, que comenzará a regir con los haberes de enero de 2026. La medida fue publicada mediante la Resolución 381/2025 en el Boletín Oficial y responde al esquema de movilidad previsional basado en la inflación.

Montos tras el ajuste

El ajuste es del 2,47 %, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, tal como establece la fórmula de movilidad vigente desde abril de 2024, tras el DNU 274/24. TN24

Con esta actualización, los principales valores de las prestaciones quedarán de la siguiente manera:

* Jubilación mínima: $349.299,32

* Jubilación máxima: $2.350.453,70

* Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,46

* Pensiones No Contributivas (PNC): $244.509,52

* Prestación Básica Universal (PBU): $159.788,50

Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, con el propósito de reforzar los ingresos de los sectores con menores recursos, aunque este bono no se ajusta por la inflación y permanece congelado desde hace más de un año. TN24

Asignaciones sociales también aumentan

El incremento no solo afecta a jubilaciones y pensiones: también se aplicará a asignaciones familiares y sociales que administra la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), que pasarán a $125.517,55 desde enero.

Del mismo modo, se actualizaron los topes salariales y escalas aportables para el acceso a beneficios del sistema CUNA (anterior SUAF), ampliando el universo de trabajadores registrados que pueden acceder a estas prestaciones.

Claves del nuevo esquema

El aumento responde a un criterio de ajuste automático vinculado a la inflación, con un desfase de dos meses respecto al dato del IPC. Este mecanismo busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la aceleración de precios, aunque gremios y organizaciones de jubilados vienen reclamando aumentos más amplios que recuperen terreno perdido en periodos de alta inflación.

Cronograma de pagos

Los haberes actualizados se pagarán durante enero a partir del 9 de enero para jubilados que cobran hasta el haber mínimo, siguiendo la tradicional organización por terminación del DNI, y hasta el 29 de enero para jubilados con haberes superiores al mínimo.

Este aumento constituye el primer ajuste previsional de 2026 y se da en un contexto económico donde los principales indicadores de precios se mantienen elevados, lo que hace central la política de movilidad para los ingresos de quienes dependen de prestaciones sociales en Argentina.