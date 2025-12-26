El Gobierno oficializó los feriados no laborables de 2026: cuáles son y qué implican

El Gobierno nacional publicó oficialmente los días no laborables con fines turísticos para el año 2026, con el objetivo de fomentar la actividad turística y generar fines de semana extra largos. La medida fue formalizada a través de la Resolución 164/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y publicada en el Boletín Oficial.

Fechas no laborables en 2026

Según la normativa vigente, el Poder Ejecutivo puede establecer hasta tres días no laborables o feriados con fines turísticos que coincidan con lunes o viernes, con el propósito de promover el turismo interno.

Los días no laborables fijados para 2026 son:

* Lunes 23 de marzo

* Viernes 10 de julio

* Lunes 7 de diciembre

Estas fechas generan fines de semana extralargos, ya que se suman a otros feriados ya previstos en el calendario oficial.

Qué significa “no laborable con fines turísticos”

Un día no laborable con fines turísticos no equivale automáticamente a un feriado obligatorio para todos los trabajadores:

No todos los empleadores están obligados a otorgar el día libre. Depende de las decisiones internas de cada empresa u organización.

A diferencia de un feriado nacional inamovible, que obliga al cese de actividades (y que se paga aunque no se trabaje), estos días no laborables pueden ser gestionados internamente.

No obstante, en la práctica muchas instituciones y empresas suelen dar el día libre para facilitar la generación de fines de semana largos y dinamizar la economía local.

Relación con otros feriados de 2026

Estas fechas de descanso se ubican estratégicamente junto a otros feriados e hitos del calendario argentino, lo que permite construir períodos de descanso extendidos:

* 23 de marzo acompaña al feriado del 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

* 10 de julio va junto con el 9 de julio (Día de la Independencia).

* 7 de diciembre precede al 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María). Agencia Noticias Argentinas

Esto convierte a estas jornadas en una oportunidad tanto para actividades familiares como para el turismo interno, impulsando sectores como hostelero, gastronómico y transporte.