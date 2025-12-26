Después de Navidad, los mercados cerraron la semana con un panorama mixto

Los mercados financieros argentinos cerraron la última rueda de la semana con un panorama mixto entre acciones y bonos, en un contexto de baja liquidez y menor volumen de negocios por las festividades de Navidad.

El índice líder S&P Merval, que agrupa las principales acciones que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, registró una suba moderada en pesos, reflejando una tendencia alcista en algunas plazas locales pese al escaso dinamismo de la rueda. Ambito A nivel organizado, su equivalente en dólares también mostró avance, ubicándose cerca de los 2.044 puntos, impulsado en buena medida por la variación de los dólares financieros.

Las acciones argentinas exhibieron mayoría de subas al cierre de la sesión, lideradas por títulos como Cresud, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia, con incrementos cercanos al 1,4 % y 1,5 % para algunos papeles. Ambito Sin embargo, no todas las compañías operaron en terreno positivo: Transener y otros papeles ligados a sectores más cíclicos mostraron leves retrocesos.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares operaron de forma más dispersa, con algunos títulos, como el Bonar 2029 y Bonar 2041, mostrando avances marginales de hasta el 0,3 %, mientras que otros como el Bonar 2030 y Global 2030 cerraron con caídas leves.

El denominado riesgo país, que mide la percepción del mercado sobre la probabilidad de incumplimiento de la deuda argentina, se mantuvo en torno a 580 puntos básicos, un nivel que refleja cierta cautela entre los inversores en torno a los próximos desafíos financieros del país.

La actividad de la semana estuvo marcada por una alta estacionalidad en el calendario bursátil, con feriado el 25 de diciembre por Navidad y una rueda el 24 de diciembre con muy bajo volumen, lo que redujo el tráfico de operaciones tanto en acciones como en bonos. Analistas destacan que este tipo de condiciones típicas de fin de año suelen generar mayor volatilidad relativa y movimientos técnicos, más que señales fundamentadas por eventos económicos estructurales.

Mirando hacia adelante, los mercados también están atentos a señales económicas y políticas que podrían influir en 2026, como la discusión del Presupuesto nacional y la evolución de diferentes factores macroeconómicos.