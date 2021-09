Aceleradora eligió a diez startups para revolucionar el campo de los agroalimentos

El pitch final del Glocal AgriFoodTech Latam Program 2021, que se llevó a cabo en el marco del Congreso Aapresid, se realizó la premiación de las 3 startups ganadoras del certamen. El programa contó con más de 400 startups aplicantes de países como Argentina, Brasil, Chile, México, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Perú, Paraguay, Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa.

A través de un profundo análisis el equipo de Glocal definió a las diez finalistas que poseen un modelo de negocio de triple impacto y sueñan con revolucionar el mundo de los agroalimentos a través de soluciones disruptivas.

Las mismas son:

1. Savetic (Argentina): Tecnología que analiza datos in real time para disminuir las pérdidas

por vencimiento de stock de retailers y empresas de consumo masivo.

2. Agrolend (Brasil): Otorgamiento de créditos en forma ágil y segura a productores

agropecuarios.

3. Savefuit (México): Biotecnología aplicada a post-cosecha que permite alargar la vida de

las frutas, mantener su calidad y extender la frescura.

4. Cattler (Argentina): Tecnología para una ganadería moderna, eficiente y sustentable.

5. Muda Meu Mundo (Brasil): Conexión entre pequeños productores y minoristas a través de

la inteligencia de datos para generar impacto positivo en toda la cadena.

6. Clear Leaf (Costa Rica): Nanotecnología en fungicidas y bactericidas 100% no tóxicos para

el uso agrícola.

7. Ckapur (Argentina): Bioinsumos para aumentar la producción agrícola de forma sostenible.

8. Done Properly (Chile): Desarrollo de ingredientes del futuro a través de tecnología de

fermentación.

9. EthicHub (España/México): Financiación sostenible, ágil y segura para pequeños

productores a través de blockchain.

10. Pow Foods (Chile): Alimentos animal free, más sanos y nutritivos.

La elección de las ganadoras estuvo a cargo de un jurado de expertos del sector compuesto por:

1. Sebastian Calvo: CEO de Red Surcos,

2. Agustin Záffora: Regional Quality & Innovation Manager LATAM en Boortmalt.

3. Carin Gerhardt: Director of Corporate Innovation de Thrive

4. Marina Baima: Secretaría de Cs. Tecnología e Innovación - Gobierno de Santa Fe

5. Sergio Simonsini: Gerente de Estrategia Corporativa y Desarrollo de Negocios en

Bioceres.

6. Hernan Castro: CFO de Glocal.

Las tres ganadoras

Luego de excelentes exposiciones en cada pitch y una ardua tarea del jurado, la startup elegida fue Done Properly. Por su parte, el público a través de las redes sociales de Glocal proclamó a su favorita. En la votación participaron más de 2200 personas, favoreciendo a Muda Meu Mundo que obtuvo el 58% del total. Finalmente, el equipo de Glocal seleccionó a Savefruit.

Por el gran desempeño y la idea de negocio de los 10 finalistas, hubo una gran sorpresa al anunciar que todas recibirán el proceso de aceleración. También se hizo entrega del premio especial “Fastrack to UK award 2021”, a cargo del Department for International Trade, a Savetic y Done Properly.