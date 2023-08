Ahora Google Calendar te permite especificar en qué horario estarás en la oficina

Si bien Google Calendar ya le permite establecer su ubicación de trabajo para ciertos días de la semana, ahora puede especificar a qué horas trabajará desde su casa o en la oficina. La nueva actualización debería hacer que sea más fácil para sus colegas averiguar dónde estará si cambia de ubicación durante el día.

Una vez que tenga acceso a la función, puede establecer su ubicación de trabajo seleccionando Crear en la página principal del Calendario y haciendo clic en Ubicaciones de trabajo . Desde allí, puede seleccionar una fecha y especificar su paradero durante diferentes períodos de tiempo.

Como ejemplo, puede establecer su ubicación de trabajo en "Casa" de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y en "Oficina" de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. De esa manera, sus colegas pueden adaptarse a su horario al organizar reuniones en persona.

La función se está implementando ahora y ya la estoy viendo en mi cuenta de Workspace. Solo puede acceder si tiene uno de los siguientes niveles de suscripción de Workspace: Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, la actualización de Enseñanza y aprendizaje y Organizaciones sin fines de lucro.