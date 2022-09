Apple lanza el iPhone 14: a cuánto se podrá conseguir en Argentina

El iPhone 14 será presentado por Apple este miércoles, después de meses de especulaciones y rumores sobre mejoras, nuevas características y diferencias con el modelo que precede. Los precios variarán según las distintas versiones: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max.

A pesar de que en el último tiempo surgieron varias filtraciones centradas en los modelos Pro, se espera que haya cuatro modelos de base que serán presentados en reemplazo de el iPhone 13, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Max.

En cuanto a la estética, también se especula que la apariencia de los iPhone 14 sean similares al modelo 12. Los nuevos dispositivos Apple no tendrán protuberancia y podrán disponer de un cristal único en la parte trasera, al igual que ocurrió con los iPhones 5S.

Qué precios tendrán la nueva gama de iPhone

Los precios de los distintos modelos de Apple variarán según la calidad, en números que van desde los u$s700 a los u$s1000.

-iPhone 14: u$s 749 a u$s 799.

-iPhone 14 Plus: u$s 849 a u$s 899.

-iPhone 14 Pro: u$s 1049 a u$s 1099.

-iPhone 14 Pro Max: u$s 1.149 a u$s 1.199.

Qué características tendrá el iPhone 14

En los nuevos modelos la cámara tendrá 48 megapíxeles con capacidad de grabación de 8K. Además, habrá mejoras en el teleobjetivo y es posible que cuenten con una mejor cámara Ultra Wide.

Además, se espera que los modelos de iPhone 14 Pro presenten 6,1 pulgadas al igual que tenían los iPhone 13 Pro, aunque los modelos Max probablemente posean 6,7 pulgadas. Los modelos Pro, en este sentido, contarán con dos recortes de pantalla: uno albergará al proyector de puntos Face ID.

Se cree que los modelos de iPhone 14 Pro contarán con un chip A16 actualizado, mientras que los modelos que no son Pro seguirán usando el chip A15, el tipo utilizado actualmente por los iPhone 13.