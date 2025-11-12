Banco Nación lanza créditos para que las empresas paguen aguinaldos: los detalles

El Banco Nación lanza una Línea de Asistencia para el Pago de Aguinaldos, destinada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de las MiPyMEs y grandes empresas de todos los sectores económicos.

A través de una tasa única en el mercado, la nueva línea ofrece créditos en pesos con un plazo de hasta 150 días y un desembolso único, exclusivamente para el pago del Sueldo Anual Complementario (S.A.C.).

Las empresas que abonen al menos el 50% de los haberes de su nómina a través de la entidad podrán acceder a una tasa fija preferencial del 35%, mientras que en el resto de los casos contará con una tasa del 50%.

"El monto de financiamiento no tiene límite reglamentario y será evaluado individualmente, pudiendo cubrir hasta el 100% de la nómina salarial para cuentas radicadas en el Banco"

Con esta herramienta, el Banco Nación acompaña a las empresas ayudando a reducir costos, apuntalar la actividad empresarial y el desarrollo económico del país, impulsando soluciones financieras concretas para los sectores productivos argentinos.