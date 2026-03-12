Expoagro 2026: dólares baratos, chinos agresivos y alemanes premium, el nuevo mapa del negocio agro

¿Qué se vio en los primeros días de Expoagro 2026? Los primeros dos días de Expoagro 2026 dejaron una conclusión clara entre empresarios, banqueros y productores: el protagonista absoluto del negocio hoy es el financiamiento en dólares.

Después de varios años de tasas altas y restricciones, las líneas en moneda estadounidense reaparecieron con fuerza y con costos más bajos que en 2025. En los pasillos de la muestra se habla de financiamiento para capital de trabajo que puede conseguirse entre el 4% y el 6% anual en dólares para quienes buscan refinanciar o recomponer su estructura financiera. Otros están entre el 9 y 10%. Los ticket rondan entre los 70.000 y medio millón de dólares. Hay pedidos para cancelar a cosecha y otros a cinco años, ya que más de un productor consultado que el riesgo de devaluación se corrió del horizonte.

Ese cambio también se refleja en la demanda de los productores. Hoy la demanda está claramente dolarizada: los productores comparan tasas internacionales, buscan créditos en moneda dura y evalúan sus inversiones con esa referencia. La mayoría de los bancos hablan que la relación es 70/30% de créditos que piden en dólares respecto de pesos (con tasas arriba del 40%).

Otro dato que aparece con claridad es el rol de los bancos. En esta edición de la exposición se percibe más financiamiento canalizado directamente por entidades financieras y menos a través del mercado de capitales. Los bancos volvieron a ocupar un lugar central en el crédito agropecuario.

La estabilidad económica también trajo un instrumento que había quedado relegado: el leasing. Varias entidades y fabricantes destacaron que creció la utilización de este sistema para financiar maquinaria, en parte porque el contexto de menor volatilidad permite proyectar pagos a mediano plazo.

En paralelo, los bancos no ven un riesgo sistémico en la cadena de pagos del agro. Sí observan dificultades puntuales en regiones afectadas por la sequía o por excesos hídricos, pero consideran que la situación general del sector es sólida. Aun así, las entidades mantienen cautela al financiar a proveedores de la cadena.

Una novedad que empieza a aparecer es el crédito en dólares para contratistas rurales. Sin embargo, por ahora llega con montos limitados, condiciones exigentes y disponibilidad restringida.

En cuanto a las inversiones, el mercado de maquinaria muestra una situación particular. Los precios se mantienen relativamente estables, algo que para la industria implica un gran esfuerzo por costos, pero que para muchos productores todavía resulta insuficiente para mejorar la ecuación económica.

Donde sí aparece más interés es en infraestructura productiva: mejoras en establecimientos, equipamiento para eficiencia operativa y tecnología que permita aumentar productividad.

Ese cambio de mentalidad también es mencionado por proveedores de insumos y fabricantes de maquinaria. Según varios empresarios, el productor “salió de un ambiente de administración financiera a uno de productividad”. En otras palabras, el negocio empieza a crecer más por el entorno económico favorable que por maniobras financieras para sobrevivir.

La avanzada china

Uno de los fenómenos más visibles de Expoagro es el crecimiento de la presencia china. No solo aumentó la cantidad de marcas presentes, sino también la diversidad de productos.

En tractores, por ejemplo, varios fabricantes ofrecen equipos con precios entre 30% y 50% más bajos en los segmentos que no requieren tecnología de punta. Esa diferencia de precios genera un fuerte interés entre productores y contratistas.

Incluso ya se observan estrategias de integración: algunas fábricas argentinas comenzaron a asociarse con fabricantes chinos para ensamblar equipos en el país y poder competir en costos.

El desembarco alemán

Pero la presencia internacional no se limita a China. También hubo novedades desde Alemania. La marca de maquinaria agrícola Fendt debutó en Expoagro con tecnología e innovación enfocada en maquinaria de alta gama, marcando el contraste entre equipos premium europeos y ofertas más económicas asiáticas.

En paralelo, en la muestra también se observaron vehículos utilitarios, pickups y camiones de origen chino, lo que confirma el avance de esa industria en el mercado argentino.

Clima, cosecha y política del agro

El contexto productivo también acompaña. Las lluvias recientes llegaron a tiempo en muchas zonas agrícolas y mantienen la expectativa de una buena cosecha de soja y maíz, lo que mejora el ánimo de productores y proveedores.

En el plano institucional, otro tema que circula en Expoagro es la discusión sobre el marco legal de las semillas. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, confirmó que habrá una mesa de negociación con el Gobierno para actualizar la normativa y avanzar hacia un nuevo régimen de propiedad intelectual que reemplace el esquema actual.

Ganadería: otra señal de estabilidad

El segundo día de la exposición también dejó otra señal: comenzaron a aparecer ofertas de financiamiento específicas para ganadería. Para muchos operadores, esto refleja que la estabilidad cambiaria empieza a trasladarse a nuevos segmentos productivos.

En síntesis, Expoagro 2026 muestra un cambio de clima en el negocio agropecuario: crédito en dólares más accesible, productores enfocados en productividad, inversiones que vuelven lentamente y una competencia global cada vez más visible entre fabricantes chinos, europeos y la industria local.