Pizza, cerveza y muchas promos: el Mercado del Centro destapa su agenda 2026 y Rosario ya tiene plan para todo el año

El Mercado del Centro presentará este jueves 12 de marzo, a partir de las 19, su Agenda Gastronómica 2026, un calendario de eventos temáticos que propone convertir cada mes del año en una experiencia culinaria distinta para los vecinos de Rosario.

La presentación se realizará en el propio espacio ubicado en plaza Montenegro y contará con música en vivo, juegos para toda la familia y promociones especiales en los locales del mercado. Entre las ofertas destacadas figura un combo de pizza mozzarella con dos cervezas por $20.000, una de las propuestas más llamativas de la jornada.

Durante esta semana, además, el Mercado ofrecerá una amplia variedad de promociones en sus distintos locales. Entre ellas se destacan los bolsones agroecológicos de la cooperativa Trabajo en Tierra Viva por $12.000, combos de tres empanadas con gaseosa por $6.000 en Empanadas del Centro, o la propuesta de raviol frito con gaseosa en Raviol Frito.

También habrá promociones gastronómicas como el sándwich de porchetta con papas fritas a $10.000 en La Porchettería. En Don Pizza, además del combo de pizza y cerveza, se ofrecerán otras variantes como pizza de mozzarella con dos gaseosas a $18.000 o pizza especial con dos gaseosas por $24.000.

La oferta se completa con propuestas de alimentos y productos artesanales: Almacén Nuestras Raíces venderá cuatro milanesas de soja por $3.500 y galletas de avena con chips a $1.500; Panadería Boutique ofrecerá medialunas y facturas a $900, muffins a $2.500 y jugos a $3.500; mientras que Chipacheese contará con promociones como ocho chipás por $6.500, bolsa de chipá congelado de 500 gramos a $7.500 y sandwichipa a $6.000.

Un mercado renovado

La propuesta gastronómica del Mercado del Centro fue renovada en noviembre de 2025, cuando se incorporaron nuevos proyectos seleccionados a partir de una convocatoria abierta. Actualmente el espacio está integrado por Montrer, Don Pizza, Empanadas del Centro, La Porchettería, Raviolfrito, Cotar, Chipacheese, Almacén Nuestras Raíces, Cooperativa Trabajo en Tierra Viva y Panadería Boutique.

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, destacó el crecimiento del proyecto desde su creación.

“A casi tres años del nacimiento del Mercado del Centro seguimos sosteniendo los objetivos iniciales: revitalizar una zona emblemática de la ciudad y ofrecer un espacio para que emprendedores puedan profesionalizar sus propuestas”, señaló.

El funcionario remarcó además que el mercado se consolidó como uno de los puntos comerciales estratégicos de Rosario, y adelantó que el municipio proyecta la apertura de un futuro mercado en el distrito Norte.

Gianelloni subrayó también el rol social del espacio: “El Mercado del Centro no es solo un lugar de compra y venta, sino también un punto de encuentro entre productores y vecinos, donde se fortalece la Economía Social”.

Una agenda para comer todo el año

La Agenda Gastronómica 2026 propone darle protagonismo a los distintos locales del mercado a través de meses temáticos y eventos especiales abiertos a la comunidad.

El calendario incluye:

Abril – Mes de la Empanada: degustaciones, promociones, nuevos sabores y cocina en vivo.

Mayo – Mes del Pastelito: evento con baile patrio y competencia matera.

Junio – Mes del Café: degustaciones, promociones, café de especialidad y lectura de borra de café.

Julio Celeste y Blanco: evento especial #ModoMundial con locro con porchetta y cata de vinos.

Agosto – Mes del Chipá: degustaciones de queso y promociones especiales.

Septiembre – Aniversario del Mercado: festejo con música en vivo, propuestas gastronómicas e invitados especiales.

Octubre Saludable: gimnasio abierto, nutricionistas invitados y cocina en vivo en el marco del Mes de la Alimentación Saludable.

Noviembre – Mes de la Pizza: promociones y degustaciones con cervecerías locales invitadas.

Diciembre – Mes de Navidad: promociones especiales para despedir el año.

Un espacio para productores y vecinos

El Mercado del Centro funciona como un espacio fijo de comercialización que reúne productos locales y regionales frescos, naturales y a precios accesibles. El lugar cuenta con diez locales, de los cuales siete están dedicados a la venta minorista de alimentos y tres integran un espacio gastronómico con propuestas para consumir en el lugar.

La iniciativa busca revitalizar la plaza Montenegro y fortalecer el comercio de cercanía en el centro de la ciudad, promoviendo un circuito corto de comercialización que conecta directamente a productores con consumidores.

Con su agenda 2026, el Mercado del Centro apuesta a consolidarse no solo como un punto de compras, sino también como un escenario gastronómico y cultural que invita a comer, encontrarse y celebrar durante todo el año.