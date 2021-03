Banco Nación lanzó línea de créditos que incluye hasta $300 mil en computadoras

El Banco Nación lanzó líneas de créditos personales para la compra de computadoras y equipamiento para el hogar. Están dirigidas al público en general, docentes y no docentes, jubilados y pensionados y los plazos para abonarlos van de los 36 a 72 meses. Vale destacar que los beneficios son mayores para quienes tengan la tarjeta Nativa Visa o Mastercard.

Planes para docentes y no docentes universitarios, nivel inicial, medio y secundario

Podrán solicitarlo docentes de nivel inicial, primario, medio y superior no universitario de todas las modalidades, que se desempeñen en establecimientos de educación pública, de gestión estatal o privada de todo el país, siempre que los solicitantes se encuentren incluidos en la base de datos de perceptores del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

También docentes y personal no docente que se desempeñen en universidades de gestión pública. Los montos para la compra de computadoras son: para nivel Inicial, primaria y secundaria, hasta $100.000 para la adquisición de computadoras de escritorio, notebooks y tablets de las empresas que participen en el Programa.

Para docente universitarios, hasta $150.000 para quienes cobren sus haberes en el BNA y hasta $125.000 para los que no cobren sus Haberes en el BNA. Ambos créditos podrán financiarse hasta en 36 cuotas

Este crédito se solicita a través de la página web y tiene una aprobación inmediata con un turno en la sucursal del Banco Nación elegida para continuar con el trámite de forma presencial. https://www.bna.com.ar/Personas/ProgramaPCDocentes

Jubilados y pensionados

El préstamo personal para la adquisición de computadoras incluye a jubilados y pensionados y el monto a entregar es de hasta $300.000 a pagar en 40 meses. Aquellos clientes que cobren su sueldo a través del Banco Nación tendrán que abonar una tasa fija nominal anual del 34,49%, mientras que el resto de los usuarios deberán sumar a las cuotas una tasa fija anual de 42,58%. El cálculo de Costo Financiero Total incluye capital, interese e IVA sobre intereses.

Para la cancelación de las cuotas existen difrerentes alternativas como el cargo al resumen de las tarjetas de crédito Nativa Visa, Nativa Mastercard. Para aquellos clientes con convenios de pago de haberes, jubilados y pensionados, y otros casos donde los haberes se depositan en una cuenta de Banco Nación, el solicitante deberá prestar conformidad para que el pago de la tarjeta se efectúe con descuento automático en dicha cuenta.

Con débito en la caja de ahorros o en la cuenta donde se perciben haberes, o con descuento de cuotas en planilla de haberes cuando medien convenios con las empresas u organismos empleadores.

Según la página del préstamo https://www.bna.com.ar/Personas/MiCompu, la cancelación anticipada total o parcial puede "aceptarse en cualquier momento sin percibirse comisión alguna".

Programa Mi Hogar

Esta línea de préstamos tiene como objetivo la adquisición de equipamiento para hogar y de productos de línea blanca con Eficiencia Energética como cocinas, heladeras, hornos, lavarropas, secarropa, televisores y purificadores de aire, entre otros.Tanto el público en general, como jubilados y pensionados pueden acceder a un monto de hasta $100.000.

Los clientes que adhieran a un paquete "Cuenta Nación" y acepten que las cuotas se debiten en el resumen de la tarjeta de crédito, y jubilados y pensionados de Anses podrán tener hasta 40 meses para devolver el crédito. Las restantes formas de instrumentación tendrán sólo 24 meses.

Préstamos personales para adquisición de automotores y motos

Está dirigido a la adquisición de automóviles o pick up 0 km y de automóviles usados nacionales o importados, cuya antigüedad no supere los 8 años, comercializados por concesionarias adheridas a la. Es importante aclarar que no se permitirá compra/venta entre particulares, solo a través de concesionarias.

Monto Máximo es para vehículos nuevos 0km: $1.000.000. Para vehículos usados el moto será de $500.000. Para motos nuevas 0 km: $200.000.

Los plazo y amortización para la adquisición de autos o pick ups 0km y unidades usadas será de hasta 60 meses. Para motos nuevas 0km: hasta 48 meses. En todos los casos, en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, calculadas por sistema francés, sin período de gracia.

Para más información los usuarios interesados pueden ingresar en 2ww.bna.com.ar/Personas/Automotores