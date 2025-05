Bitcoin en la Casa Blanca y la SEC con nuevo rumbo: La cripto-revolución que desafía a los bancos tradicionales y pone a prueba tu cintura financiera

Con el mate en mano y la mirada puesta en el horizonte de las finanzas digitales, les acerco un panorama que está moviendo el amperímetro del mundo cripto. Como bien sabemos por acá, en Rosario, la innovación siempre pica en punta, y lo que se viene gestando a nivel global en el ecosistema de las criptomonedas no es la excepción. Estamos en un momento de cambios rotundos, donde lo que antes era un nicho, hoy ya está tocando la puerta de las grandes ligas. ¿Estamos preparados para subirnos a esta ola? ¡Claro que sí! Y para eso, es clave entender qué se cuece en las cocinas de las potencias mundiales.

Parece que Estados Unidos está decidido a dejar de ser un espectador para convertirse en el gran director de orquesta de esta sinfonía digital. Después de un período de cierta cautela, la cosa se está poniendo picante, y lo que parecía un camino con algunos frenos, ahora va por la autopista. ¿Se acuerdan cuando les contábamos que la ley GENIUS para regular las stablecoins tuvo algunos traspiés en el Senado? Bueno, el panorama está mutando, y se espera que esa ley vea la luz la semana que viene, aunque con algunas modificaciones, claro. Esto nos da la pauta de que, más allá de las idas y vueltas, la intención de darle un marco normativo a estos activos está firme.

Y en esta orquesta, un nombre propio resuena con fuerza: Paul Atkins. Este señor, que ya conoce los pasillos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como la palma de su mano, asumió como presidente y ¡ojo! no es un improvisado. ¿Por qué nos interesa tanto? Porque Atkins, además de su experiencia en la SEC entre 2002 y 2008, es cofundador del Token Alliance, un grupo que defiende las criptomonedas y tiene peso en la Cámara de Comercio Digital. En su primer discurso, dejó en claro su hoja de ruta: "Avanzar en facilitar la formación de capital, mantener mercados justos y eficientes, y proteger a los inversores". ¿Suena a música para nuestros oídos, no? La verdad, tiene un desafío enorme, con más de 70 solicitudes de fondos cotizados (ETF) de criptomonedas esperando el visto bueno de la SEC, según lo que andan diciendo en Bloomberg. ¡Imagínense el empuje que esto podría darle al mercado!

No somos los únicos que celebramos la llegada de Atkins. Hester Peirce, a quien muchos conocen como "Crypto Mom" por su constante apoyo a las criptomonedas, fue de las primeras en aplaudir su nombramiento. Ella, que trabajó codo a codo con Atkins, sabe de qué habla y aseguró que a él "le importa el crecimiento económico y cómo los mercados que regulamos pueden apoyar esa actividad". Y si de pesos pesados hablamos, Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy y uno de los mayores entusiastas de Bitcoin del planeta, no se quedó callado. En su cuenta de X (antes Twitter), sentenció: "El presidente de la SEC Paul Atkins será bueno para Bitcoin". ¡Y con razón! Su empresa no solo compró más de 6.500 BTC hace poquito, sino que además expone a unas 13.000 empresas y 815.000 cuentas minoristas al mercado de las criptomonedas. Esto nos muestra que los grandes jugadores están viendo a Bitcoin no solo como una inversión, sino como un activo de reserva válido, ¿será este el nacimiento de un nuevo estándar corporativo?

Mientras tanto, el mundo sigue girando y los movimientos clave se dan en varios frentes. En Rusia, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central anunciaron que van a crear un exchange estatal de criptomonedas, aunque solo para inversores calificados. ¿Será un paso hacia la adopción o un intento de control? En Estados Unidos, la Reserva Federal dio una noticia que a muchos nos alegró: retiró la Carta de Supervisión que obligaba a los bancos a informar sobre sus operaciones con criptomonedas y stablecoins. Esto, sumado al impulso de Atkins en la SEC, parece confirmar que el país está allanando el camino para que las criptomonedas se integren más en su sistema financiero.

Pero, como decía mi abuela, "no todo lo que reluce es oro". En la Unión Europea, el Banco Central ya levantó la ceja y advirtió sobre los riesgos de un "apoyo desmedido" a las criptomonedas, argumentando que un aumento en el uso de stablecoins respaldadas por dólares podría desestabilizar su sistema financiero. ¿Veremos una nueva pulseada regulatoria entre continentes? Y hablando de regulación, ¿recuerdan el caso de Tornado Cash? La decisión del Tesoro estadounidense de retirar las sanciones sugiere un enfoque más matizado hacia las herramientas de privacidad en el ecosistema cripto. ¡Un tema para seguir de cerca!

Los números, claro, no mienten. Bitcoin, por ejemplo, pegó un salto del 15% en abril, superando al Nasdaq 100 y metiéndose entre los 5 activos más grandes del mundo. ¿Coincidencia? Difícilmente. Según Fidelity, las reservas de BTC en los exchanges cayeron a su nivel más bajo en seis años, lo que nos da la pauta de que las empresas están acumulando, sobre todo después de las elecciones que llevaron a Donald Trump a la presidencia. Y los ETF de Bitcoin vienen viento en popa, con entradas por 912 millones de dólares en flujos recientes, una cifra que, según los analistas, supera en once veces la media histórica de Estados Unidos. ¿Será este el inicio de un nuevo rally alcista? Solo el tiempo lo dirá, pero el termómetro marca alta temperatura.

Mientras el marco regulatorio se va definiendo, la tecnología blockchain no se queda quieta. Vitalik Buterin, uno de los cerebritos detrás de Ethereum, propuso reemplazar el lenguaje actual de contratos inteligentes por la arquitectura RISC-V, buscando más eficiencia y velocidad. Paralelamente, la Ethereum Foundation está explorando mejoras para la experiencia del usuario y el escalado de la capa 1. ¿Será que Ethereum se está preparando para dar el gran salto y convertirse en la columna vertebral de sistemas financieros y más?

Y el sector bancario tradicional, que al principio parecía reticente, ahora quiere subirse al tren. Medios de Estados Unidos reportan que empresas como Circle, BitGo y Coinbase están analizando pedir licencias para operar como bancos. Un informe de Citigroup incluso sugiere que 2025 podría ser el año del boom en la adopción de blockchain, impulsado justamente por los cambios regulatorios. Y para rematar, el CEO de Charles Schwab Corp anunció que su empresa empezará a operar con Bitcoin el próximo año. ¿Será este el comienzo de una nueva era en las finanzas tradicionales? Ver a bancos como BBVA ya ofreciendo trading de BTC y ETH en España o Deutsche Börse ultimando detalles para custodia y liquidación de criptomonedas para clientes institucionales nos muestra que la legitimidad está en alza.

Mientras el mundo avanza, acá en Argentina no nos quedamos atrás. La Comisión Nacional de Valores (CNV) sigue presentando su nuevo régimen de tokenización ante el mercado de capitales y la industria de activos digitales. Esto, sumado a la eliminación del cepo cambiario, podría abrir las puertas para que el Banco Central vuelva a habilitar la venta de criptomonedas en bancos y billeteras virtuales. ¿Se acuerdan que en 2023 Galicia y Brubank experimentaron con esto y la demanda fue altísima? ¡La tokenización de propiedades, obras de arte o flujos de ingresos futuros podría ser un verdadero cambio de juego, especialmente para emprendedores y pymes que buscan nuevas formas de financiación. En el ámbito regulatorio, la reciente reglamentación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) por parte de la CNV marca un antes y un después, buscando proteger a los inversores sin frenar la innovación.

Pero no todo es color de rosas, como en cualquier camino nuevo, hay espinas. El caso de la criptomoneda $LIBRA, que fue promovida por el presidente Milei, generó un escándalo importante. La verdad, una situación que dejó a miles de personas con pérdidas significativas después de que los creadores vendieran sus participaciones, embolsándose más de 100 millones de dólares. Este episodio puso en jaque la credibilidad del sector y nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la educación y la regulación en este ámbito. La Cámara Argentina Fintech ya salió a marcar la cancha, pidiendo un marco regulatorio que garantice transparencia y seguridad para los inversores y que se separen estos casos de los beneficios reales de la tecnología blockchain. Porque, seamos sinceros, el mercado de las memecoins es un "Salvaje Oeste" sin reglas claras, y es fundamental que se implementen controles más estrictos. La propuesta de la Fundación Blockchain Argentina de una "Ley Libra" para prevenir fraudes y proteger a los inversores, evitando los tristemente famosos rug pulls, es un paso en la dirección correcta.

Y hablando de protecciones, es fundamental que, como emprendedores y pymes, tengamos claro cómo manejarnos en este mundo. La Cámara Argentina Fintech ya nos dio algunas pautas claves para evitar caer en trampas:

Si te prometen rendimientos excesivos, ¡desconfiá! Las inversiones siempre tienen su riesgo, y si suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea.

Ojo con los esquemas piramidales. Si te ofrecen incentivos por traer nuevos inversores fuera de un programa transparente y regulado, es una señal de alerta.

Verificá la legitimidad de los activos. Antes de invertir en cualquier criptomoneda, usá plataformas como CoinMarketCap para asegurarte de que sea real y no un invento para estafar.

El incidente de $LIBRA también nos recuerda la influencia que pueden tener las figuras públicas al promocionar criptomonedas. Una promoción sin el debido conocimiento o transparencia puede generar pérdidas significativas para los inversores. Por eso, la necesidad de una regulación clara y protecciones para los inversores es urgente. Es clave que los gobiernos y las entidades reguladoras trabajen de la mano con la industria para fomentar la innovación sin descuidar los intereses de los participantes del mercado.

Pero volvamos a la buena onda. El modelo de MicroStrategy de acumular Bitcoin parece estar contagiando a otras empresas. La japonesa Metaplanet, por ejemplo, sumó 330 BTC a sus arcas, llegando a un total de 4.855 BTC. Aunque todavía lejos de los números de Saylor, la tendencia es clara: cada vez más compañías ven en Bitcoin un activo de reserva válido. Y no solo empresas, ¿se imaginan a Estados Unidos creando una reserva estratégica de Bitcoin? El propio Donald Trump, durante su campaña, lo dejó entrever. Si bien es un plan ambicioso, su sola mención generó revuelo en el sector financiero tradicional y disparó la especulación entre los entusiastas cripto. El principal asesor en activos digitales de la Casa Blanca, David Sacks, confirmó que esta reserva se conformará con BTC incautados de actividades ilegales que hayan sido parte de procedimientos judiciales en Estados Unidos, y lo interesante es que no se venderá nada de lo que se deposite, ni de lo que ya está en poder del gobierno, que se estima en unos 200.000 BTC.

Esto nos abre un abanico de posibilidades, como la creación de nuevos productos financieros diseñados alrededor de Bitcoin, desde mecanismos de préstamo respaldados por la reserva hasta liquidaciones transfronterizas que podrían eludir los sistemas obsoletos. Como dijo Joe Burnett, jefe de investigación de mercado de Unchained: "Lo que pase después definirá la era de la integración". Estados como Texas y New Hampshire ya están dando pasos en legislaciones propias para explorar las reservas estratégicas. Esto nos hace pensar que el "efecto Saylor" no solo se limita a empresas, sino que se está extendiendo a nivel estatal.

Y si hablamos de innovación, no podemos dejar de mencionar los avances en Ethereum. La Ethereum Foundation confirmó que la nueva dirección estará bajo el mando de Hsiao-Wei Wang y Tomasz Stańczak. Además, la actualización Pectra ya está disponible en la testnet. ¡Esto es un paso gigante para mejorar la eficiencia y la velocidad de la red! Y hablando de cosas que nos sorprenden, ¿qué me dicen de Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, con su interés en comprar la filial estadounidense de TikTok para ponerla en una blockchain? ¿Será este el futuro de las redes sociales? ¡Un futuro descentralizado!

En el ámbito regulatorio, las cosas también se están moviendo a lo largo y ancho del mundo. En España, un fallo del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Vizcaya sentó un precedente importante sobre cómo se gravan las criptomonedas, anulando una liquidación del IRPF relacionada con ganancias de Bitcoin. En Estados Unidos, el Senado votó a favor de eliminar una regla que requería a los protocolos DeFi reportar al Servicio de Impuestos Internos (IRS), y la Casa Blanca apoya la derogación. Y la SEC, ¿se acuerdan de las demandas contra Kraken, Consensys, Uniswap, OpenSea, Gemini y RobinHood? Bueno, las está retirando, argumentando que fueron una "campaña política". ¡Un cambio de aire que alivia al sector!

El Salvador, con Nayib Bukele, sigue firme en su postura con Bitcoin, a pesar de las recomendaciones del FMI de limitar su utilización y compra. Bukele aseguró que seguirá adquiriendo la criptomoneda. Y en el ámbito institucional, BlackRock ya incluyó en su cartera modelo su ETF de Bitcoin, lo que significa que las cuentas con activos alternativos podrán asignar entre un 1% y un 2% al ETF. ¡Esto podría generar una nueva demanda para el fondo cotizado en bolsa!

La idea de que las criptomonedas están cada vez más presentes en nuestro día a día se refuerza cuando vemos cómo la Ciudad de Buenos Aires adoptó QuarkID, una solución de identidad digital descentralizada, en su plataforma miBA, permitiendo a los porteños acceder a sus documentos y servicios gubernamentales de forma segura y digital. Utiliza pruebas de conocimiento cero a través de ZKsync Era, un protocolo de escalado de Ethereum, lo que permite gestionar identidades sin sacrificar privacidad. Esto posiciona a Buenos Aires como una ciudad innovadora en adopción de blockchain y nos muestra que la tecnología ya no es solo para expertos, sino que está al servicio de la gente.

Y no podemos dejar de mencionar cómo la adopción de criptomonedas está creciendo en América Latina. Según Chainalysis, la región movió alrededor de 415 millones de dólares en criptoactivos entre julio de 2023 y junio de 2024, un crecimiento interanual del 42,5%. Esto se debe a varios factores, como la inflación en algunos países y la necesidad de buscar alternativas de inversión. Pero, claro, también hay desafíos, como el aumento de amenazas de ciberseguridad. Los hackers norcoreanos de Lazarus, por ejemplo, aprovecharon una vulnerabilidad en Chrome para robar credenciales de billeteras digitales. Y el gobierno estadounidense perdió 20 millones de dólares en criptomonedas en un ataque que no parece estar vinculado a Lazarus.

En cuanto a fusiones y adquisiciones, Stripe, una de las empresas de pagos más grandes, compró la plataforma de criptomonedas Bridge por 1.110 millones de dólares, el acuerdo de adquisición más grande en el sector cripto hasta la fecha. Esto es una señal clara de la creciente integración entre el mundo financiero tradicional y el universo de las criptomonedas. ¡La frontera se está difuminando! Y el debate sobre si empresas como Microsoft deberían invertir en Bitcoin también está en la mesa, impulsado por el éxito de MicroStrategy, que superó a Microsoft en ganancias gracias a su estrategia agresiva de adquisición de Bitcoin. ¿Podrá el gigante de Redmond sumarse a la fiebre del BTC?

En el ámbito regulatorio internacional, España está trabajando para alinearse con la futura ley MiCA (Mercados de Criptoactivos) de la Unión Europea, que entrará en vigor el próximo año. Esto establecerá un marco claro para el uso y comercio de activos digitales en toda la Unión Europea, ofreciendo más seguridad y claridad para los inversores. Y en Estados Unidos, la SEC, bajo la dirección de Gary Gensler, está priorizando la investigación de los ETF de Bitcoin y Ethereum. El gobernador de la Reserva Federal (FED), Christopher Waller, incluso destacó que las stablecoins bien reguladas podrían beneficiar al sistema financiero de Estados Unidos.

Las instituciones financieras tradicionales también están explorando cómo integrar los criptoactivos. BlackRock, por ejemplo, considera usar su token digital BUIDL como garantía en el comercio de derivados de criptomonedas. Y Avalanche se asoció con Visa para lanzar una tarjeta de criptomonedas que permitirá a los usuarios hacer pagos directamente con criptoactivos en América Latina, empezando por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esto podría revolucionar el acceso a los pagos digitales en nuestra región, ¿no les parece?