Guardería del Centro: ¿cómo es el proyecto de los inversores rosarinos que se presentaron a la licitación?

Resumen Ejecutivo Alianza corporativa: Empresas del sector náutico y de la construcción unificaron sus propuestas en una única Unión Transitoria de Empresas (UTE) para la concesión de la Guardería Parque Náutico Central en Rosario .

Empresas del sector náutico y de la construcción unificaron sus propuestas en una única para la concesión de la en . Liderazgo financiero: El mutualista y financista Gabriel Guglielmino , presidente y CEO de MG Group , encabeza el soporte de capital y la mitigación de riesgos del proyecto.

El mutualista y financista , presidente y CEO de , encabeza el soporte de capital y la mitigación de riesgos del proyecto. Inversión y plazos: La concesión estipula un periodo de 15 años de explotación, un canon mensual mínimo de 28 millones de pesos y un desarrollo de obras de infraestructura comercial y urbana a ejecutar en un año.

La transformación de la costa central de Rosario sumó un capítulo decisivo en el ámbito de los negocios y la infraestructura pública. La licitación para la reconversión de la Guardería Parque Náutico Central evidenció un cambio de estrategia radical por parte de los principales participantes de la licitación, quienes optaron por la asociatividad frente a la incertidumbre económica.

El proceso licitatorio, destinado a otorgar la ejecución, explotación comercial y mantenimiento de este espacio estratégico, dio un giro inesperado. Diversos grupos empresarios que inicialmente evaluaban competir de forma individual decidieron unificar voluntades. Esta alianza estratégica dio origen a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se presentó de manera exclusiva en la contienda.

La conformación de este consorcio estratégico está respaldada por figuras clave del ecosistema financiero regional, destacándose la participación del mutualista y financista Gabriel Guglielmino, presidente y CEO de MG Group. Su sólida experiencia en la estructuración de capitales aporta el respaldo necesario para un proyecto de infraestructura de gran envergadura.

Junto al liderazgo financiero de MG Group, la alianza sumó la capacidad operativa de la constructora Obring, firma que ya administra la guardería del arroyo Ludueña y cuenta con expertise en la gestió náutica. El consorcio se completa con la firma Flexio y otro inversor, consolidando un bloque corporativo multifacético capaz de abordar tanto los desafíos de ingeniería civil como las demandas comerciales del proyecto.

Se trata de un proyecto que contempla una inversión de más de 5.000 millones de pesos, para levantar un complejo que prevé 700 camas náuticas de 2.300 metros cuadrados, 450 metros cuadrados entre locales comerciales, administración, baños públicos.

Se presentan dos propuestas una con un edificio de oficinas en 3 plantas con total de 1.100 metros cuadrados y otra propuesta sin las oficinas.

El proyecto contempla locales comerciales.

Guglielmino destacó la unión de empresarios rosarinos para impulsar una obra "ícono" de la ciudad. Aseguró que el proyecto de la nueva guardería náutica representa una de las obras más emblemáticas en marcha para Rosario y sostuvo que el principal diferencial de la iniciativa fue la capacidad de reunir a empresarios con perfiles complementarios detrás de un mismo objetivo.

"Para mí es una obra ícono de la ciudad, una obra fundamental", afirmó Guglielmino al referirse al desarrollo que se proyecta sobre la costa rosarina. Según explicó, el atractivo y la relevancia estratégica del emprendimiento generaron un fuerte interés dentro del empresariado local.

"Creo que ningún empresario que conozca Rosario se hubiera querido quedar afuera de un proyecto así. Y, de hecho, eso fue lo que pasó en nuestro grupo", señaló.

El empresario destacó especialmente la conformación del equipo inversor y remarcó que la diversidad de experiencias fue una de las claves para avanzar con la iniciativa. En ese sentido, explicó que cada integrante aporta conocimientos específicos vinculados a distintas áreas de gestión, desarrollo y negocios.

"Cuando uno mira el perfil de los cuatro socios, encuentra capacidades complementarias. En mi caso, tengo una formación más vinculada a la administración, las finanzas y el desarrollo de proyectos, mientras que los demás también aportan expertise en distintas áreas", sostuvo.

Guglielmino, quien además participa activamente en organizaciones empresariales y de emprendedurismo, consideró que una de sus principales fortalezas es la construcción de equipos de trabajo. "Siempre digo que una de mis fortalezas es poder armar grupos. Poder identificar que la suma de todos es mucho más valiosa que el trabajo individual", expresó.

Desde la Municipalidad de Rosario calificaron al grupo como una súper UTE, mostrando un marcado entusiasmo tras evaluar preliminarmente la propuesta técnica. La unificación de oferentes despejó el camino de la competencia, especialmente luego de confirmarse que operadores portuarios tradicionales como Juan Manuel Ondarcuhu que dinamizaron licitaciones previas decidieron no formar parte de esta convocatoria pública.

La decisión de consolidar una oferta única responde directamente a la rigidez del contexto macroeconómico nacional. Los empresarios locales comprendieron que la escala de las inversiones exigidas requería un esquema de riesgo compartido. Como señala el célebre principio financiero: "La diversificación y la sindicación del riesgo son las mejores herramientas de supervivencia en mercados volátiles".

El pliego técnico de la Guardería Parque Náutico Central impone compromisos severos. El adjudicatario asumirá la concesión por un plazo de 15 años, con una opción de prórroga por dos adicionales. El canon mínimo mensual estipulado se fijó en 28 millones de pesos, una cifra que demanda un modelo de negocios altamente eficiente y diversificado.

Guardería del Centro en la actualidad.

El desarrollo inmobiliario y comercial proyectado contempla un cambio radical para la fisonomía urbana de la costanera. El plan integral incluye la demolición de los antiguos galpones existentes y la construcción de una nave de vanguardia para el resguardo de embarcaciones. Esta nueva estructura metálica incorporará puentes grúa modernos, ascensores de costa y marinas adaptadas.

La gestión del riesgo financiero, coordinada estratégicamente bajo la visión de Guglielmino, resulta fundamental para garantizar la viabilidad del flujo de fondos durante los doce a 18 meses previstos para las obras. Las exigencias del municipio obligan a mantener la continuidad operativa de las bajadas de lanchas actuales, lo que añade una enorme complejidad logística al desarrollo.

Más allá del negocio netamente náutico, el valor agregado radica en la integración urbana exigida por el Estado local. El privado deberá construir locales comerciales, oficinas administrativas, un taller especializado y áreas de servicios públicos. Adicionalmente, el consorcio asumirá la responsabilidad de mantener un amplio sector de espacio público abierto y recreativo para los ciudadanos.

Este enfoque mixto busca dinamizar la economía de servicios en la zona costera, atrayendo tanto a usuarios náuticos como al público general. El éxito de la iniciativa servirá como un termómetro clave para evaluar la viabilidad de los contratos de participación público-privada en la región, marcando un precedente de cooperación empresarial ante desafíos de gran escala.