Cambios en el régimen de pago para autónomos y monotributistas: los detalles

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de pago por débito automático mediante CBU para trabajadores autónomos, monotributistas y empleados del régimen de casas particulares. La medida fue oficializada a través de la Resolución 5790/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El cambio se implementa luego de que el organismo detectara un número creciente de rechazos en los débitos automáticos, asociados a cuentas cerradas, inactivas, falta de fondos o instrucciones de no pago. Cada rechazo genera costos operativos para la agencia, lo que impulsó la revisión del sistema.

Cómo será la nueva notificación tras rechazos en los pagos

De acuerdo con la nueva disposición, cuando se acumulen tres rechazos consecutivos, ARCA notificará al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico para que regularice la situación. Si se registra un cuarto rechazo, la adhesión al débito automático quedará automáticamente cancelada.

La resolución aclara que la inscripción al servicio debe iniciarse previamente en la entidad bancaria donde está radicada la cuenta. Las solicitudes realizadas antes del día 20 de cada mes comenzarán a regir al mes siguiente. Quienes deseen volver a utilizar el débito automático deberán realizar una nueva adhesión mediante los canales habilitados.

El esquema también se replica para el personal de casas particulares, a través de ajustes en la Resolución General 3.693. En estos casos, la notificación del rechazo y la baja de la modalidad también será electrónica, salvo que el contribuyente no tenga Domicilio Fiscal Electrónico constituido, en cuyo caso se usará otro medio.

Cómo impactan las nuevas reglas de ARCA

Para los monotributistas, la actualización incorpora las mismas reglas de notificación, suspensión y reactivación. Todas las comunicaciones se efectuarán de forma digital, en línea con los mecanismos previstos para el Régimen Simplificado.

Según ARCA, los cambios apuntan a evitar intentos repetidos de débito que nunca se concretan, disminuir costos administrativos y fortalecer el cumplimiento mensual de las obligaciones previsionales. La resolución fue elaborada con intervención de las áreas de Legislación, Recaudación, Asuntos Jurídicos y Sistemas del organismo.

La normativa rige de inmediato para los nuevos rechazos que se produzcan, conforme lo estipulado en su artículo 4°.