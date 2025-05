Cauto optimismo en el círculo rojo y agendas que se cruzan en la economía argentina

El gobierno nacional lanzó medidas que generaron ruido en todos los frentes: desde el controvertido “dólar colchón” que entusiasma a bancos pero alarma a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al FMI, hasta un decreto que redefine sectores “esenciales”, de modo de regular el derecho a huelga en educación, transporte, salud y la navegación, dentro del nuevo régimen para la marina mercante. Todo acompañado por el intento oficial de sostener un techo a las paritarias del 1% mensual. Fue en ese contexto que se produjo una reunión entre el sindicalista Héctor Daer y funcionarios nacionales.

El nuevo esquema de "blanqueo" para atraer dólares informales prometía ser una bomba. Pero el anuncio de Caputo chocó con las reglas internacionales anti lavado, la oposición del propio FMI y los límites legales locales: no alcanza con un decreto para borrar penas previstas por ley. Resultado: promesa de ley futura y desconfianza creciente.

El ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, y el de Seguridad, Pablo Cococcioni, manifestaron sus dudas sobre el "dólar colchón" como canal financiero sin control. Las sospechas: evasión, corrupción y lavado de activos.

En paralelo, la Casa Rosada facilitó la importación de 27 tipos de bienes de capital, pero no sin polémica: los gremios resisten. Mientras tanto, el ministro de Economía Luis Caputo se reunió con Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, y surgió un dato clave: los 15 puntos impositivos que encarecen una unidad producida en Argentina antes de subir al barco respecto a su equivalente en Sudáfrica. El 80% son impuestos provinciales y municipales. Unos 6 puntos se recuperan por promoción. Pero el impuesto a los créditos y débitos bancarios, vigente desde la era Cavallo, es percibido como el más distorsivo por su efecto cascada. Ecos365 en diálogo con ejecutivos y CEOs en AmCham, Arminera, IDEA, y la reunión UIA-Santa Fe que hay coincidencia: eliminarlo tendría un fuerte impacto positivo. Y sería una señal para todos los sectores.

La oferta de puertos y aeropuertos

Desde el gobierno de Santa Fe se celebraron el inicio de las operaciones como “Exporta simple” desde el Aeropuerto de Rosario —un hito que rompe con la lógica centralista de Ezeiza—. Y la llevaron a la presentación ante empresarios cordobeses, a los que les presentaron la oferta portuaria provincial. Se reflotó un viejo convenio para que empresas cordobesas consoliden carga en el Puerto de Santa Fe, con el objetivo de ampliar esto también a Rosario y Villa Constitución. El gobernador Llaryora festejó la propuesta. Además, los gobernadores volvieron a coincidir en la necesidad de infraestructura y la reducción de costos logísticos, principalmente por el peso del transporte en camión.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se reunirá esta semana con el secretario de Producción nacional, Pablo Lavigne, con quien la idea es avanzar ahora con el “Importa simple”. Después de los elogios de Sturzenegger a Pullaro no parece que vaya a haber dificultades para aprobarlo.

Infraestructura o muerte

En los pasillos del Amcham, los CEOs de Bayer, Corteva, John Deere, Ford y Quilmes coincidieron en que el camino que lleva adelante el gobierno es necesario pero no suficiente: sin infraestructura y logística, no hay competitividad posible. Una semana antes, el CEO de Barrick Gold fue tajante: “Sin energía ni caminos, no hay minería”. Y eso estuvo muy presente en un sector, como el minero que en plena ebullición.

En este sentido, la Legislatura santafesina avanza con la aprobación del pedido de endeudamiento por 1.000 millones de dólares para obras de infraestructura. Pero no termina ahí ya que siguen las gestiones con organismos para otros proyectos, reconocieron desde el Ejecutivo.

Lo que Arminera 2025 expuso una vez más es que se trata de un negocio a largo plazo, con empresas como Milicic y Secco mostrando músculo entre empresas santafesinas. También quedó claro para muchas empresas que se volcaron para ir a venderles que la minería exige estándares más altos que el petróleo y que buena parte del empresariado local aún está en modo “viaje de estudios”.

Pero no todos. Un pequeño grupo de empresas santafesinas viene trabajando desde hace par años en un esquema colaborativo. Lucas Torresetti, uno de sus referentes, explicó que el industrial santafesino debe cambiar el chip para poder competir en un rubro con estándares de seguridad aún más exigentes que el petróleo.

La contracara de esto es lo que vendría haciendo la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), que no permitiría el ingreso de nuevo jugadores locales, entre ellos rosarinos, y así les bloquea el acceso a muestras como Arminera a otros industriales, por ejemplo, del calzado para que puedan mostrar su oferta. ¿Será coincidencia que en conducción haya otra empresa local y del mismo rubro? “Mirá si se entera Sturzenegger”, ironizó un funcionario provincial, que recorrió la muestra y tomó nota de esa “barrera” paraarancelaria interna.

Por otra parte, Richard Irvine, socio gerente de Cóndor, consideró que se trata de una oportunidad que nos permitiría multiplicar el PBI varias veces sin cruzar las fronteras. Pero como viene ocurriendo en las últimas ferias de distintos sectores, hay un creciente desembarco de compañías de otras partes del mundo que no están pensando en invertir -por ahora en Argentina- sino de venderle a estos sectores dinámicos de la economía. Y es ahí donde todos coinciden que si no se adaptan en todos los planos corren riesgos de quedar en el camino.

YPF, proveedores y agenda productiva

En Arminera también hubo una nueva reunión con YPF para avanzar en la segunda etapa de la Academia de Proveedores, con foco en transporte, logística e industrias específicas. El objetivo: definir un listado de empresas potenciales y que tanto YPF como la provincia aporten recursos para asistencia técnica, financiamiento e innovación. Actualmente hay más de 300 empresas santafesinas tratando de entrar o ya lo hicieron al negocio petrolero y minero.

Hidrovía: los chinos aceleran

El gobierno de Santa Fe le presentó esta semana dos opciones concretas para la radicación de un gigante chino que viene buscando radicarse en la región y que podría generar 600 empleos directos. La empresa, que compite con otro gigante chino Cofco, fue calificada por fuentes oficiales como “la YPF china”. “Son los únicos que nos presentaron algo concreto”, destacaron.

En paralelo, crece el interés por el puerto de Rosario, gestionado por Vicentin y un grupo chileno. La guerra comercial global y el escenario convulsionado alimentan las expectativas por hacerse de esa unidad estratégica. “Para la escala que se maneja en el mundo, el puerto rosarino son dos mangos”, graficó un operador internacional consultado por Ecos365, en sintonía con lo que el propio Milei dijo en AmCham: “Aprovechen ya, que la Argentina está baratísima”.

Por otra parte, Graciela Alabarce, titular del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), lanzó la licitación para renovar el edificio de la Estación Fluvial. El objetivo es que esté listo para el Business Forum de este año y más adelante integrarlo a una terminal de pasajeros. Las últimas complicaciones aceleraron los plazos del proyecto.

Fintech, pacto fiscal y nuevas alianzas

En materia tributaria, la provincia firmó el 13 de mayo la resolución y avanza el acuerdo para que las fintech paguen un 6,5% de Ingresos Brutos (en lugar del 9%) y el resto se destine a un fondo de promoción para pymes y consumidores. Se verá el 31 de mayo el grado de adhesión. Desde la Cámara Fintech se mostraron optimistas.

Hay expectativa por la adhesión de Mercado Libre. Y para junio está previsto un evento en Rosario que promete ser más grande que el año anterior en la Bolsa de Comercio. Al punto se bajaron las tensiones entre la provincia y la empresa de Marcos Galperin, que ahora están los que se ilusionan con avanzar con acciones conjuntas.

Agro, retenciones y Agroactiva

El Gobierno anunció la prórroga hasta marzo 2026 de la baja de retenciones al trigo y la cebada del 12% al 9,5%. El campo lo ve como una señal positiva, aunque insuficiente. El foco ahora está en mejorar la productividad. En Agroactiva se esperan nuevas tensiones en torno a patentes, biotecnología y propiedad intelectual, con fuerte contrapunto entre productores, semilleras y laboratorios. Pero sobre todo por el impacto que generó la llegada de maquinaria agrícola usada a la Argentina días atrás. Todos tomaron notas y están recalculando el mensaje: industria y concesionarias. Por lo pronto, los productores festejan y sacan cuentas de cómo les puede mejorar la competitividad.

Consumo, industria y crédito: señales mixtas

La UIA y Fisfe alertaron a Pullaro sobre la primacía del modelo financiero por sobre el productivo. El titular de la organización fabril, Martín Rapanelli, fue claro al respecto y planteó avanzar en una agenda de competitividad que incluya “nivelar la cancha” como viene planteando Paolo Rocca.

Los datos de actividad no son alentadores. En marzo el EMAE cayó 1,8% respecto a febrero. Abril habría registrado una merma de 0,8%, según Equilibra.

Pero no todos los mercados son iguales. Ecos365 dialogó con Rodrigo Perez Graziano, presidente de Peugeot-Citroën Argentina y dirigente de la UIA, apuntó que el mercado automotor prevé cerrar el año con entre 620.000 y 640.000 unidades vendidas, frente a las 420.000 de 2024. Dijo que el motor del crecimiento está siendo el crédito. Las automotrices proyectan que el 50% será financiado.

Sin embargo, persisten dudas algunos otros jugadores del sector. Sobre la planta de General Motors en Alvear, que volverá a paralizarse en junio. Desde la empresa apuntan a un segundo semestre con mejores perspectivas y recuperación de ventas, y exportaciones a Brasil.

Justicia y poder: las causas que siguen

En el frente judicial, el caso del juez Bailaque, la situación de Shanahan y los movimientos en torno al grupo Whpei siguen en boca del círculo rojo. Las decisiones sobre la justicia federal en Rosario son clave para el rediseño institucional de la región.

En conclusión, aunque reina el “cauto optimismo”, los desafíos estructurales siguen intactos: productividad, presión tributaria, infraestructura y un sistema financiero que aún no impulsa la economía real. El gobierno corre contra el tiempo para que el rebote no sea, una vez más, un espejismo.

¡Feliz día de la Patria!