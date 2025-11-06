Claves del día: BCRA baja tasas, Bessent marca tendencia y JP Morgan apuesta por el regreso del capital

El mercado financiero argentino atraviesa días más tranquilos. Este miércoles, el Banco Central (BCRA) decidió bajar del 25 % al 22 % anual la tasa con la que absorbe pesos de los bancos. Las tasas también se orientaron a la baja en los créditos y plazos fijos, algunos ya con rendimientos reales negativos frente a la inflación.

Mientras tanto, los dólares siguieron completamente tranquilos, con una leve mejora en los bonos, riesgo país en baja y acciones locales tomándose una pausa después de una suba descomunal; los ADR argentinos en Nueva York cerraron mixtos.

El dato probablemente más significativo tiene que ver con la relación entre tasas e inflación esperada. Hasta ahora, las consultoras anticiparon que la inflación de octubre estuvo entre el 1,9 % y el 2,8 % mensual, y aunque el INDEC marcará recién el próximo miércoles 12 la cifra oficial, lo concreto es que la inflación anual ronda el 30 % y se espera que los precios de los próximos doce meses marquen una variación bastante menor.

La tasa de absorción al 22 % —y las cauciones bursátiles en torno al 25 %— muestran que el BCRA apuesta a una compresión de tasas en pesos. En los plazos fijos, los bancos grandes (más líquidos) pagan apenas 27 % anual por montos chicos, mientras los bancos pequeños (más necesitados de fondos) ofrecen 37 %. En los depósitos mayores, la tasa subió de 44 % a 45 %, mientras que para montos chicos bajó de 33 % a 32 %.

Este abaratamiento del costo del dinero llega en un momento en que el Gobierno acelera el nombramiento de su nuevo gabinete económico, con órdenes de avanzar rápidamente en el Presupuesto 2026 y en las reformas impositiva, laboral y penal, previstas tras el 10 de diciembre, cuando el Congreso ya tenga su nueva composición.

La urgencia fiscal es clara: Economía necesita reactivar la actividad para recuperar la recaudación, que cayó en octubre, y sostener el gasto hasta que se liquide la cosecha fina (con récord de trigo) dentro de un mes.

El sector automotor, termómetro de la demanda interna, informó que en octubre la producción local creció apenas 0,2 % respecto de septiembre, pero cayó 9,9 % interanual. Las exportaciones subieron 12,1 % mensual, aunque bajaron 17,6 % interanual, mostrando la debilidad persistente de la demanda externa.

En paralelo, Estados Unidos atraviesa una etapa de incertidumbre. Los analistas creen que la Reserva Federal (Fed) podría no bajar su tasa base en diciembre, lo que llevó a un repunte de los rendimientos largos: 3,7 % anual a un año, 3,8 % a cinco, 4,2 % a diez y 4,7 % a treinta años.

El dólar global se fortaleció frente al yen japonés y retrocedió levemente contra el euro, la libra, el peso mexicano y el real brasileño.

En el mercado cambiario local, con el dólar oficial en $1.478,61, el BCRA no intervino pero logró sumar reservas por US$ 213 millones, lo que generó un respiro. El dólar blue bajó $20 a $1.440, el MEP cedió $6,81 a $1.484 y el contado con liqui (CCL) subió $11,04 a $1.521,80.

En la licitación de deuda de este miércoles, Finanzas recibió 4.170 ofertas: vencían $10,5 billones y se colocaron papeles por $8,5 billones con tasas entre 34 % y 36 % anual, Tamar + 5 % o CER + 9,5 %. El riesgo país bajó 22 puntos hasta 633 unidades, con bonos argentinos al alza.

La Bolsa porteña, en cambio, se tomó un descanso: cayó 1,1 %, con ADR argentinos mixtos —subas para Loma Negra, IRSA, Telecom, YPF y Bioceres, y bajas para Central Puerto, Macro y Cresud.

En commodities, el petróleo retrocedió 1,5 %, los metales preciosos repuntaron, y en Chicago el trigo y el maíz subieron levemente, mientras la soja corrigió. En Rosario, el sorgo y la soja avanzaron con fuerza y el trigo cayó.

En el panel cripto, el Bitcoin subió 2,5 %, con mejoras de hasta 5 % para el resto.

Una de las noticias más relevantes del día vino desde Santa Fe: se aprobó el primer proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de un puerto multipropósito en Timbúes, sobre el río Paraná, que demandará una inversión superior a US$ 290 millones. Servirá para almacenar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, y marca la primera aplicación efectiva del RIGI en la provincia.

En el frente financiero global, el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, destacó que Argentina podría no necesitar un préstamo bancario y elogió la gestión de Javier Milei, al afirmar que el país “está haciendo un buen trabajo reformando su problemática economía”. Según Dimon, hay US$ 100.000 millones de capital extranjero listos para regresar al país, y grandes empresas interesadas en invertir.

El propio Scott Bessent, uno de los financistas más influyentes de Wall Street, también respaldó las reformas de Milei, calificándolas como “un cambio de régimen creíble”.

En definitiva, el escenario que atraviesa Argentina combina señales de alivio —tasas más bajas, respaldo internacional y dólar estable— con grandes desafíos: actividad industrial en retroceso, recaudación débil y reformas estructurales por aprobar. La calma de hoy puede ser el preludio de un nuevo ciclo de crecimiento… o simplemente, una pausa antes del próximo movimiento.